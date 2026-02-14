Dr. Jorge Cassinelli | Montevideo

@|Extender el aborto hasta las 20 semanas no es solo una reforma sanitaria: es una decisión constitucional y civilizatoria sobre la tutela de la vida humana. Los artículos 7 y 72 de la Constitución reconocen el derecho a la vida y los derechos inherentes a la persona humana, y la doctrina constitucional ha sostenido su protección desde la concepción.

A las 20 semanas existe un individuo humano con identidad genética propia, y la Suprema Corte de Justicia ha reconocido la vida como bien jurídico fundamental que impone deberes de protección al legislador. El criterio de viabilidad, contingente y dependiente del desarrollo tecnológico, no puede definir derechos inherentes.

En un contexto demográfico crítico, el Estado debería apoyar la maternidad vulnerable y promover la adopción, no ampliar el aborto tardío. La autonomía corporal no es absoluta cuando involucra a otro ser humano. Esta reforma define qué comunidad política queremos ser y qué valor damos a la protección de los más débiles.