Uruguay a la vanguardia de una gobernanza ética de la IA

El 24 de mayo del 2026 Uruguay lanza el Primer Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial impulsado por UNESCO. Con este paso se pone a la vanguardia en el diseño de políticas públicas y gobernanza ética para el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial. Alineado con la Recomendación de la ética de la IA de la UNESCO (2021) y presidido por la Cámara Uruguaya de tecnologías de la información, el Consejo plantea ser una plataforma de articulación entre el sector privado, la academia y los organismos públicos, orientada a promover un enfoque ético, transparente y centrar el desarrollo de la inteligencia artificial en las personas.Previamente Uruguay ratificó la Recomendación de la ética de la IA de la UNESCO (2021) y se preparó para la aplicación de dichaRecomendación[1]”, generando un autodiagnóstico en relación a la gobernanza nacional de la IA, sometiéndose a “la Readiness assessment methodology o Metodología de Evaluación de Preparación (RAM, por sus siglas en inglés) de la UNESCO”, y fue evaluado en el marco de la citada metodología con la colaboración del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

Uruguay es a su vez el único país en la región firmante del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial, recientemente ratificado por la Unión Europea. Este es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante en este ámbito. Dicho convenio establece que las actividades dentro del ciclo de vida de los sistemas de IA deben cumplir con principios fundamentales que garanticen una IA Responsable [2] que en Uruguay ya habían sido recogidos en la ley 20212 artículo 74 como fundamento de la estrategia nacional de datos e IA. Dichos principios, que en Uruguay son aplicables aún a falta de reglamentación[3], incluyen: la protección a la dignidad humana y autonomía individual, la Igualdad y no discriminación, respeto a la privacidad y la protección de los datos personales, transparencia y supervisión, Rendición de cuentas y responsabilidad, fiabilidad, Innovación segura.

El Convenio referido incluye como eje central que la inteligencia artificial sea diseñada desde el inicio para ser segura, transparente, supervisable y compatible con los derechos humanos. Además incluye la necesidad de dotar a los usuarios de remedios, derechos procesales y salvaguardas, incluyendo obligaciones vinculadas con la documentación de la información relevante sobre los sistemas de IA y su uso ,obligación de notificar a los usuarios de que se está interactuando con un sistema de inteligencia artificial y no con un ser humano y la posibilidad efectiva de que las personas afectadas puedan presentar una queja ante las autoridades competentes. La firma del tratado transforma los principios de IA responsable en obligaciones de gobernanza pública y privada. Esto implica pasar de “innovamos rápido y luego corregimos”, a una innovación responsable y ética desde el diseño centrada en la dignidad humana.

En este contexto Uruguay ha lanzado recientemente una convocatoria a la postulación de proyectos en entornos controlados de prueba y espacios de datos, dirigidos fundamentalmente a la promoción de proyectos innovadores, en especial, en el área de uso de datos e inteligencia artificial, que requieran para su desarrollo, de excepciones regulatorias, autorizaciones especiales o patrocinio por parte de entidades públicas. Se plantea como objetivo “promover la innovación de forma segura, facilitando procesos de prueba, monitoreo y aprendizaje regulatorio que permitan evaluar la viabilidad y el impacto de las iniciativas antes de su implementación definitiva.” La ética desde el diseño implica que los principios de una IA Responsable sean incorporados desde el inicio de cada proyecto experimental, en lugar deagregarse después como corrección. La incorporación de criterios éticos desde en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de IA, constituyen condiciones para su sostenibilidad.

El gran desafío es que estos sandboxes sean verdaderos laboratorios de gobernanza ética, y no simplemente“zonas de flexibilización regulatoria”. Así, Uruguay puedeposicionarse en relación a dichos espacios de prueba en un colaborador para la revisión ética de sistemas de IA, incluyendo la apertura ordenada de conjuntos de datos de alta calidad,así como para la creación de un ecosistema sostenible y equitativo para la concesión de licencias sobre dichos datasets.

¿Qué implica una gobernanza ética desde el diseño?

Una IA ética desde el diseño , significa una IA “centrada en el ser humano”, en su dignidad por el sólo hecho de ser humano, en el respeto de su autonomía, de su bienestar, de su prosperidad, y en una IA al servicio de todos, y de la sostenibilidad del planeta. Ello, como señala documento de expertos de OCDE, en el entendido que los sistemas de IA que pueden aparejar riesgos incluso superiores a los beneficios y en las mismas áreas[4], afectando por ejemplo la libertad (autonomía humana), la privacidad, la equidad (la no discriminación), la ciberseguridad y el medio ambiente [5]

Todo esto en un contexto en el que ha quedado claro que el control humano de dichos riesgos no puede centralizarse ni puede ser garantizado por un Estado. Recientemente Mythos, sistema de IA generativa de Anthropic suspendió su lanzamiento ante la posibilidad de poner en jaque la ciberseguridad y a través del proyecto Glasswing[6] Anthropic ha seleccionado las primeras entidades que lo pueden aplicar..[7] Esto en tanto el gobierno de USA planteó su pretensión (negada por Antrhopic) de usar el sistema sin las restricciones impuestas por dicho proveedor al sistema. Por otra parte estaríacerca una auto-mejora recursiva (Recursive Self Improvement) de la IA[8] ,que plantea que los modelos de IA serían capaces de construir sus sucesores en forma autónoma, con la consiguiente dificultad de control de la alienación de dichos modelos con nuestros objetivos y valores humanos.[9]

Mientras tanto una gobernanza ética desde el diseño requiere que se garantice la implementación efectiva de los principios de la IA Responsable que aseguren un efectivo control humano. Esto implica que los proveedores de modelos y sistemas de IA deben cumplir con obligaciones concretas derivadas del principio de la responsabilidad pro-activa[10] que exigen que previo al despliegue de los sistemas de IA sus proveedores deben realizar su revisión ética incluyendo la revisión de los datasets de entrenamiento, sus criterios de selección, la racionalidad y la ética del algoritmo, y se evalúe su impacto incluyendo efectos y daños que pueden aparejar en los derechos humanos fundamentales, incluyendo un análisis de los efectos en la dignidad y a la autonomía humanas[11], en la salud mental, en la capacidad cognitiva, en la

[12] en la salud mental, en la capacidad cognitiva, en la desinformación, en el medio ambiente, y generando medidas para prevenir o mitigar los riesgos de afección a dichos derechos fundamentales.

Todo lo expuesto partiendo a su vez de la base de que la IA no es neutral, que sus dueños imprimen en ella sus propios sistemas de valores y que puedetener fallas de alineación en sus objetivos con los valores y objetivos de usuarios, organizaciones y de nuestra sociedad. Y por lo tanto, que al usarla sin cuestionamientos, estamos renunciando a una IA que respete nuestras decisiones alineadas a nuestro propio sistema devalores. El Papa León XIV en su primera encíclica plantea que la tecnología “ toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza”.El Papa también planteatambiénen dicha encíclica que “La IA actual exige desarme”.[12] Continúa en su encíclica “Desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. Significa sustraerla a los monopolios, hacerla discutible, refutable, y por tanto habitable, restableciendo en ella la pluralidad de las culturas humanas y de las formas de vida….” Christopher Olah, cofundador de Anthropic, desarrollador de “Claude “ y de “Mythos, señala: “Necesitamos voces morales que los incentivos no puedan doblegar. Necesitamos que más sectores del mundo hagan lo que su Santidad: tomarse esto en serio ”.

En este contexto es importante preguntarnos ¿Qué ganamos si aceptamos correr desenfrenadamente en la carrera por la IA? Y atendiendo al uso específico de una IA preguntarse¿Sus beneficios son mayores que los riesgos? ¿Qué implica tener control sobre la IA, el sistema se alínea a mis metas y valores? ¿ ¿Que metas elijo como humano?

Cuando los dueños de los sistemas de IA predicen que la IA estará en todas partes, y ante el miedo de quedar atrás, sin mayor evaluación adoptamos dichas predicciones sociales obedeciéndolas como autómatas, acatamos sus órdenes encubiertas que buscan manipularnos, autocumpliendo sus profecías.Sin embargo también podemos disponernos a aceptar la incertidumbre de saber que no todo está escrito. Podemos tomarpausas, y elegir con libertad nuestro destino , volcandocon valentía nuestra atención y energía en las metas que elijamos para la co-construcción del mundo que queremos, ajustado a nuestros valores. [13].

Alfabetización en IA

Para que la tecnología no tenga dominio sobre lo humano una forma es alfabetizar en IA. Alfabetizar en IA implica que seamos capaces de entender que la IA no es neutral por lo que es importante entender con qué datos fue entrenada, cuál es el diseño de sus algoritmos, cuáles son sus objetivos, cuáles pueden ser sus usos. En su uso para fines personales, entender si la IA busca engancharnos a costa de polarizarnos o si en cambiopromueve el respeto ala diversidad , si me adula con el objetivo principal de engancharme, incluso a costa de promover la polarización y el conflicto, o si en cambio valora la diversidad, estimula el intercambio el diálogo como una oportunidad de crecimiento, partiendo de la base de que los seres humanos compartimos unamisma naturaleza y una misma dignidad.

Alfabetizar en IA implica entender la importancia de garantizar formas de comunicación que habiliten la libertad de expresión (en su trilogía, libertad de buscar,recibir y transmitir información veraz ) incluyendo distintos lenguajes de expresión,que operen desde el ciberespacio, que habiliten el debate, la crítica y la acción descentralizada. Ello implica formas que habiliten cuestionar, interrumpir y desafiar activamente las estructuras de poder basadas en lógicas de extracción de datos, la vigilancia masiva, y el control algorítmico, que utilizan las redes sociales y más recientemente los chatbots conversacionales. Recientepaper plantea que el riesgo de [13] la pérdida de control humanoocurre antes de una IA superinteligente o "rebelde”, cuando la IA puede erosionar silenciosamente los mecanismos humanos de deliberación, decisión e intervención. Así y en una era de la economía de la atención y el capitalismo de vigilancia, es importante que los seres humanos conozcamos como la IA puede secuestrar o erosionar nuestras capacidades de formas sutiles: ya sea a través de sistemas de recomendación con patrones de IA que estimulan “el engagement” y la adicción [14], que pueden polarizar con sus algoritmosó que puedengenerar dependencia cognitiva por excesiva delegaciónantes de que el usuario lo note (el "deskilling") la saturación del entorno con ruido (desinformación masiva) y desplazamiento infinito de contenidos, o incluso a través de agentes autónomos que incluso puedenreconfigurar nuestros objetivos [15] . Una gobernanza éticade la IA requiere exigir transparencia y supervisión humana significativa en cada eslabón, no solo al final del proceso. [16], Así, requiere atender al efecto de la IA en nuestra percepción, decisión, e intervención, siendo que la IA puede distorsionar por ejemplo la percepción/ (ej: cámaras de eco algorítmicas, reconocimiento facial sesgado), reemplazar nuestras decisiones (ej: sistemas de puntuación como COMPAS), y ejecutar intervenciones autónomas, (ej: el caso de la IA agéntica). [16].

Alfabetizar en IA, implica educar en conocimientos y competencias, incluyendo la necesidad de tener pausas para poder con conciencia crítica, usar, cuestionar, y cuando corresponda también rechazar el uso de sistemas de IA o sus salidas o respuestas, evaluando sus beneficios y riesgos, su capacidad de respetar los derechos humanos fundamentas, nuestros valores, nuestra cultura y nuestras formas democráticas de gobierno.

Llamados a la acción para una gobernanza ética

A nivel de gobernanza de la IA, la industria de la IA está actualmente en el equivalente a la medicina antes de que existieran los ensayos clínicos controlados. Así cada empresa declara que su producto es seguro, pero con frameworks voluntarios, el daño se documenta solo después de que ocurre.

Algunos antecedentes

Existen frameworks y estándares normativos en múltiples jurisdicciones. Además del AI ACT de la UE, o los principios generales recogidos en el convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial a nivel internacional se han aprobado por ejemplo estándares como laISO 42001que incluye procesos para de gestión de la fiabilidad de los sistemas de IA-permitiendo institucionalizar controles y pruebas para auditorías. Sin embargo el desafío no es certificar que una organización tiene procesos para gestionar la IA, sino que un sistema de IA en concreto es ético o seguro. Reciente General-Purpose AI Code of Practice del AI Act de la UE ha sido diseñado para ayudar a la industria a cumplir con las normas del sobre IA de propósito general, dando pautas de"cómo hacer" para cumplir con ciertas provisiones de la IA, transparencia, derechos de autor, seguridad y protección. Existen algunas entidades que ofrecen certificaciones de IA, como Certificado de Transparencia Algorítmica de Adigital, o certificado de respeto a los derechos de autor ejemplo: “Fairly Trained” [17].[18], Iniciativas como “AI Ethics Lab” [19] o Decoding Trust[20] que incluyen puntuación de fiabilidad.

Existen expresiones de voluntad de cooperación expresada en el ámbito científico, como por ejemplo asociación china para la Ciencia y la Tecnología integrada por 16 grupos científicos chinos, lanzó recientemente la "Iniciativa de la Sociedad Global de Ciencia y Tecnología sobre Gobernanza de la IA. Esta asociación pide cooperación global en IA y un sistema de gobernanza global de IA abierto, justo e inclusivo, lo que plantea un desafío directo a Estados Unidos.

Gary Marcus, reconocido científico e investigador en el campo de la inteligencia artificial, en su obra “Taming Silicon Valley” ha hecho un llamado a la acción para regular los sistemas de IA propone como condición de garantizar que la IA se desarrolle y se utilice de forma responsable y segura, una serie de medidas, con las que coincidimos, que incluyen:

1-La creación de agencias especializadas tanto a nivel nacional como regional e internacional [21].

Para que la regulación sea efectiva, Marcus plantea la necesidad deenfocarse en el poder y la regulación a través de la colaboración internacional.

Estas agencias serían responsables de desarrollar e implementar políticas para la seguridad y ética de la IA, supervisar el desarrollo y uso de los sistemas de IA, e Investigar y evaluar los riesgos potenciales de la IA. El desafío es que un régimen internacional de control de tecnologías peligrosas se construya antes y no después de un desastre.

2-Procesos de aprobación de modelos y sistemas de IA y sus licencias.

Los sistemas de IA antes de ser lanzados al mercado, deberían pasar por un proceso de aprobación. Por ejemplo similar al de la FDA en la protección de la salud pública en Estados Unidos, de modo de determinar si el sistema es seguro y si sus beneficios superan sus riesgos. Este proceso aseguraría que los sistemas son seguros, confiables y éticamente responsables antes de ser comercializados. La aprobación de modelos debería incluir la aprobación de licencias que incluyan condiciones de uso ético o responsable de la IA, incluyendo obligaciones específicas de documentación y transparencia [22]

3-Auditorías por terceros independientes pertenecientes a un Instituto de Investigación internacional para seguridad de la IA.

Los sistemas de IA deben ser auditados regularmente por entidades independientes para garantizar que cumplen con las normas de seguridad y ética. Esto incluye evaluar qué daños podrían estar causando y su transparencia (incluyendo los datos usados para entrenar los modelos de IA). [23]

El cuerpo auditor debe ser genuinamente independiente, financiado por un fondo multilateral y no por los oligopolios de IA ni por un solo Estado, de modo de poder entender lo que regulan. En definitiva (siguiendo con el planteo de Gary Marcus) esto requiere, la creación de un instituto de investigación internacional para la seguridad de la IA, con investigadores propios, acceso real a modelos, y financiamiento que no venga de la industria. Un instituto internacional que investigue los riesgos potenciales de la IA, desarrolle soluciones para mitigar estos riesgos, y promueva la cooperación internacional en materia de seguridad de la IA. Y, de este modo la regulación pueda luego de auditar sin asimetrías en el conocimiento tecnológico, determinar mecanismos para poder anular, reparar y/o desmantelar sistemas de IA que presenten riesgos para los individuos y para el medio ambiente. En todo caso, es necesario contar con un organismo con poder de veto antes del lanzamiento de un sistema de IA, que tenga autoridad técnica para evaluar outputs de modelos, y no solo procesos.

Iniciativas como el monitor de incidentes de IA de la OCDE, base de datos que documenta incidentes de IA, proporcionan una visión valiosa sobre un entendimiento colectivo.

4- Mecanismos de Rendición de cuentas.

Las empresas y organizaciones que desarrollan y utilizan sistemas de IA deben ser responsables de su comportamiento, informando en forma transparente sobre cómo funcionan sus sistemas y deben rendir cuentas por los daños que puedan causar.

5- Promoción de la Alfabetización en IA como derecho fundamental en la Inteligencia Artificial y en la otra IA.

Ante la automatización de la IA en masa, la Alfabetización en IA, apoyada por un instituto internacional de investigación para la seguridad de la IA, debería ser reconocida como un derecho humano fundamental [24] . De una adecuada alfabetización en IA dependerá el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales. La alfabetización debe permitir evaluar si en un uso concreto los beneficios del sistema son mayores que sus riesgos[ 25] actuar con acciones concretas preventivas sobre degradaciones graduales, cotidianas, silenciosas y parcialmente invisibles.

Alfabetizar en IA requiere educar en formas de mantener el control, aunque no tengamos el control directo del sistema de IA . Y todo ello requiere fundamentalmente alfabetizar sobre nuestra biología humana, como funciona nuestro cerebro humano, nuestras habilidades socioemocionales, cual es la mejor forma de abordar conflictos, en definitiva alfabetizar en la otra IA (l a inteligencia Afectiva, la Amorosa) , de modo de que podamos entender la dimensión de lo que implica nuestra dignidad de Ser Humano y Ser Libre, aprendiendo a fijarnos y a re-fijarnos metas que contribuyan a la plenitud humana y al bien común y a poder perseguir su cumplimiento con claridad y diligencia. . Esto nos permitiría como humanos mantener el control aún sin tener el control directo de los sistema.

Promover la gobernanza ética desde el diseño requiere nuestro rol activo como ciudadanos responsables.

Promover la gobernanza ÉTICA de la IA es una responsabilidad de los Estados, de los proveedores de sistemas de IA, de cada institución y de cada uno de nosotros como ciudadanos responsables.Se requiere nuestra participación crítica, responsable y activa desde las distintas instituciones que integremos, asociaciones civiles, universidades [25], medios de comunicación, de modo que lagobernanza de la IA no quede sujeta al acuerdo de unos pocos (dueños de las tecnologías) y a sus declaraciones voluntarias que nos haría dirigirnos a una especie de totalitarismo tecnológico.

Para garantizar dicha participación ciudadana los Estados deben promover formas de alfabetización de toda la ciudadanía y garantizar el funcionamiento de nuestras instituciones , como una forma de garantizar nuestras democracias.[26]

Necesitamos asumir dicha responsabilidad activa, cooperando con un objetivo común, preservar nuestra dignidad que tenemos por el hecho de Ser Humanos. Nuestra propia biología humana lo sabe, y la naturaleza lo confirma, las especies que cooperan entre sí son las que tienenmayores tasas de supervivencia. -Parafraseando a Gary Marcus en la obra citada:"La IA es una herramienta poderosa, pero no es una fuerza mágica. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que se utiliza para el bien y no para el mal." -"No podemos permitir que la IA se desarrolle sin control. Necesitamos establecer reglas y normas para su desarrollo y uso.""El futuro de la IA depende de nosotros. Podemos elegir un futuro en el que la IA se utiliza para mejorar nuestras vidas, o podemos elegir un futuro en el que la IA nos controla."

Uruguay, bajo el paraguas de entidades como la Unesco, tiene el gran desafío de seguir a la Vanguardia en este camino de adopción de acciones concretas para una gobernanza ética de una innovación en IA sostenible, centrada en nuestra condición Humana.

Notas al pie:

[2] Según la Organización Internacional de Normalización (ISO), la IA responsable es la práctica de desarrollar y utilizar sistemas de IA de una manera que beneficie a la sociedad y minimice el riesgo de consecuencias negativas. Se trata de crear tecnologías de IA que no solo mejoren nuestras capacidades, sino que también aborden las preocupaciones éticas, especialmente en lo que respecta al sesgo, la transparencia y la privacidad. Esto incluye abordar problemas como el uso indebido de datos personales, los algoritmos sesgados y el potencial de la IA para perpetuar o exacerbar las desigualdades existentes. El objetivo es construir sistemas de IA que sean, a la vez, confiables, justos y alineados con los valores humanos". Ver más en : ISO - Building a responsible AI: How to manage the AI ethics debate

[3] En Uruguay antecedente jurisdiccional demuestra la fuerza que tienen los principios tendientes a proteger derechos inherentes de la personalidad y aquellos que derivan de la forma republicana de gobierno en ausencia de regulación específica frente al poder de las Grandes tecnológicas. Así un pronunciamiento sobre el "derecho al olvido" aún ante la falta de su reconocimiento explícito, obligó a Google a desindexar la información de los reclamantes de los motores de búsqueda de Google, equilibrando el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, al considerar que en el caso concreto no existiría un interés público predominante en mantener la información accesible, bajo el fundamento de los artículos 72 y 332 de la Constitución de Uruguay, que reconocen y protegen los derechos fundamentales de las personas.

[4] https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/11/assessing-potential-future-artificial-intelligence-risks-benefits-and-policy-imperatives_8a491447/3f4e3dfb-en.pdf

[5] la Iniciativa de Riesgos de IA del MIT publicó informe evaluando la gravedad de los riesgos de IA en diversos sectores, así como cómo mitigarlos.

[6]Project Glasswing: Securing critical software for the AI era \ Anthropic:para fortalecer las capacidades de ciberseguridad y defensa ante la capacidad de Mythos de encontrar vulnerabilidades.

[7] Anthropicdecide no publicar el modelo, el gobierno de USA reclama usarlo sin restricciones. Anthropic demanda al gobierno por querer suprimir sus propias líneas rojas.

[8] Es la capacidad de un sistema de IA de mejorarse a sí mismo, y luego usar esa versión mejorada para mejorarse aún más, y así sucesivamente — creando un ciclo que se acelera solo.

[9] Antropic describe artículoseñala que “las raras ocurrencias de desalineación presentes en los modelos actuales podrían acumularse a medida que los modelos construyen sus sucesores, volviéndose más frecuentes pero menos comprendidas hasta que perdamos el control sobre ellos”

[10] Tal como ocurre con la normativa de protección de datos personales, con sus principios de privacidad desde el diseño y por defecto y la evaluación de impacto requeridas porel artículo 12 de la 18331 en su redacción dada por la ley 19670 y su reglamentación en el artículo 64/2020,

[11]De conformidad con lasrecomendaciones del reglamento de ética de la UNESCO en sus recomendaciones 124, 125 y 126

[12] 110 de la encíclica

[13] Carissa Véliz, en “The Power of Prediction." Beware the Power of Prediction | Carissa Véliz | TED

[14] Reframing AI Loss of Control: What It Is, How to Have It, How to Lose It by Ze Shen Chin, Maurice Chiodo, Dennis Müller, Coleman Snell :: SSRN

[15] Nir Eyal ““Enganchado (Hooked)”: guía para construir productos “que la gente no pueda dejar”. Ya se conocen bien los efectos de los patrones oscuros utilizados en el diseño por las empresas de medios sociales, el clickbait que hace adictivos y las técnicas de microfocalización. Juan Felipe LaVista en Ai For Good).https://www.youtube.com/live/4v2IyvfIXQI plantea como las mejores mentes sigan pensando en cómo hacer para que la gente haga clic en anuncios publicitarios.

[16] La IA no es una herramienta como todas las invenciones humanas anteriores, la IA Agéntica, puede tomar decisiones independientemente de nosotros, dependiendo el grado de autonomía que le demos.

[17] Reframing AI Loss of Control: What It Is, How to Have It, How to Lose It by Ze Shen Chin, Maurice Chiodo, Dennis Müller, Coleman Snell :: SSRN

[18] En Uruguay Udelar aprobó recientemente principios rectores y definió hoja de ruta para regular el uso de la Inteligencia Artificial | Udelar

[19]“TheCorrectional Offender Management Profiling for Alter Native Sanctions (COMPAS) bias controversy”(Angwin et al., 2016)

[20] https://www.fairlytrained.org/blog/fairly-trained-launches-certification-for-generative-ai-models-that-respect-creators-rights

[21] https://expansion.mx/tecnologia/2024/02/21/esta-herramienta-envenena-ia-favor-derechos-de-autorABOUT - AI ETHICS LAB

[22] [2306.11698] DecodingTrust: A Comprehensive Assessment of Trustworthiness in GPT Models (arxiv.org)

[23] The world needs an international agency for artificial intelligence, say two AI experts

[24] Deben existir reglas de gobernanza para las licencias ejemplo RAIL, que tomen en cuenta el despliegue responsable de sistemas por los licenciatarios https://infrastructureinsights.fund/wp-content/uploads/2023/11/AWO-2024-Generative-AIs-open-source-challenge-policy-options-to-balance-the-risks-and-benefits-of-openness-in-AI-regulation-041124.pdf

[25] El considerado (127) del Reglamento Europeo de IA establece que “En consonancia con los compromisos contraídos por la Unión en virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, de la Organización Mundial del Comercio, es adecuado facilitar el reconocimiento mutuo de los resultados de las evaluaciones de la conformidad realizadas por organismos de evaluación de la conformidad competentes, con independencia del territorio en el que estén establecidos, siempre que dichos organismos de evaluación de la conformidad establecidos con arreglo al Derecho de un tercer país cumplan los requisitos aplicables del presente Reglamento y la Unión haya celebrado un acuerdo en ese sentido. En este contexto, la Comisión debe estudiar activamente posibles instrumentos internacionales a tal efecto y, en particular, procurar celebrar acuerdos de reconocimiento mutuo con terceros países.

[26] Luiza Jarowsky -AI Literacy as a Fundamental Right_

The right to AI literacy will offer a minimal baseline to support education, equality, democratic participation, and social integration in a period of mass AI automation | Edition #296May 31

[27] Por ejemplo investigación reciente (Center for Universal Education at Brookings, enero 2026) señala que en su curso actual los beneficios de la IA en la educación (tales como aprendizaje más personalizado, mayor acceso y más tiempo de calidad entre docentes y estudiantes) son superados por sus riesgos, que incluyen la afectación del desarrollo cognitivo, social y emocional , pérdida de confianza entre estudiantes, docentes y familias, riesgos a la privacidad y una nueva brecha de inequidad).

[28] En Uruguay Udelar aprobó recientemente principios rectores y definió hoja de ruta para regular el uso de la Inteligencia Artificial | Udelar

[29] How AI Destroys Institutions BY WOODROW HARTZOG AND JESSICA SILBE Según Hartzog y Silbey, la IA se encuentra degrada las instituciones cívicas, erosionando la experiencia humana, generando dependencia cognitiva, inhibiendo la toma de decisiones al reemplazar el juicio humano por automatización opaca, y aislando a las personas,reduciendo así los lazos sociales necesarios para la vida democrática. Para ello proponen sistemas de IA que sean específicos (adaptados a problemas concretos), no extractivos (que rechacen la adicción y el saqueo de recursos cognitivos) y humanizadores (que preserven la deliberación humana y la diversidad de experiencias), complementados con regulación firme, fortalecimiento del periodismo local, y reformas democráticas que promuevan la agencia ciudadana. Ver más: How AI Destroys Institutions by Woodrow Hartzog, Jessica M. Silbey :: SSRN