Se aproxima "El Niño"

Estamos advertidos. Comenzó el fenómeno meteorológico “El Niño” en el Pacífico y se pronostica que será más intenso de lo habitual. Significa que hay que prepararse sin dilación.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) es probable que este año el fenómeno se presente con una gran intensidad, debido a que las aguas del Pacífico ecuatorial ya registran un incremento de 6º C por encima del promedio. Por esta razón se refieren a él como “Súper Niño” o “Niño Godzilla”.

En el caso de nuestro país la llegada de “El Niño” se manifiesta con lluvias por encima de los volúmenes normales, durante la primavera y comienzo del verano. También incluye un ascenso de las temperaturas, aunque en valores de menor cuantía. O sea que tendremos un invierno un poco más cálido de lo habitual, y una estación primaveral y estival seguramente con inusuales registros en las precipitaciones.

Como debemos suponer que se cumplirán los pronósticos, hay que prepararse de la mejor manera posible para amortiguar los efectos de las inundaciones y desbordes de cursos de agua, para procurar la reducción de los daños y las pérdidas.

Por un lado, es un hecho de que en todos los centros urbanos del país existen numerosas viviendas precarias de personas que viven sobre las márgenes de ríos, arroyos y cañadas -así como en zonas aledañas inundables-, y que cada vez que sus márgenes se desbordan debido a la caída de lluvias torrenciales, sus hogares son invadidos por las aguas contaminadas, provocando toda clase de perjuicios.

Por otro lado, las grandes inundaciones afectan de manera directa a la red vial, la producción agropecuaria, el turismo y hasta el normal suministro de agua potable.

Queda claro que si se confirma la llegada de este “Súper Niño” a nuestro país, debemos esperarlo con la guardia bien alta en todos los rubros, porque fuimos advertidos.

De lo contrario será inadmisible que en los próximos meses presenciemos la ocurrencia de hechos muy dañinos, que pudieron evitarse con una buena planificación estatal preventiva.

Tenemos mucha experiencia de enfrentar estos duros y cíclicos eventos meteorológicos. Algunos resultaron muy negativos pero dejaron enseñanzas como para no tropezar dos veces con la misma piedra.

Confiamos en que el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) (organismo de la Presidencia al que le compete prever riesgos, prepararse para emergencias, dar respuestas inmediatas y asistencia), así como los Comités Departamentales de Emergencia (CDE) y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (CECOED), tomen muy en serio las advertencias de las instituciones internacionales y nacionales especializadas en la materia.

Y también en que ya están trabajando en el diseño de medidas de prevención y mitigación adecuadas, porque la advertencia recibida es muy preocupante, porque es probable que los daños sean mayores a los habituales que padecemos en tiempos de copiosas y persistentes lluvias, caídas a lo largo y ancho del territorio nacional.