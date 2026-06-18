Pueblos avasallados

En Latinoamérica bajo la careta del comunismo, del progresismo, del socialismo, del populismo y otros “ismos”, se han destruido repúblicas y derechos humanos. Y, oligarquías bajo la consigna de destruir al “imperio yanqui” han expandido sus acciones, a impulsos de un narco-socialismo internacional de ominosos resultados.

Podrían argumentar que la tiranía es necesaria para promover el bienestar de los sectores carenciados. En la realidad solo ha acarreado desgracias para la gente que les padece. La dinastía de los Castro en Cuba, instalada al amparo del paredón y la represión del pueblo, ha sido centro de operaciones desde donde la banda militar allí instalada, dueña de la economía a través de un holding (GAESA), ha tratado de extender sus tentáculos por el continente. Lo que incluye a nuestro país.

Quien viaja por un país extranjero mira un mapa y puede comprobar como el paisaje se ajusta a sus indicaciones. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora el índice de desarrollo humano (IDH) de 193 países en el Informe sobre Desarrollo Humano anual. Es un mapa país por país de las condiciones de vida de sus habitantes. El índice tiene en cuenta la salud, la educación, los ingresos y las condiciones de vida de cada país para ofrecer una medida del desarrollo humano que sea comparable entre países y a lo largo del tiempo. Un índice más alto corresponde a mejores condiciones de vida. Todo el listado incluye a 189 estados miembros de la ONU (de un total de 193).

Sin abundar, reiterando más o menos calificaciones desde 1990 a hoy, a la cabeza en el informe de 2025, dentro de los 74 países de muy alto Índice de Desarrollo Humano se ubican realidades de centro Europa (Islandia, Suiza, Noruega, Dinamarca y Suecia, ocupan los primeros cinco lugares). Estados Unidos se encuentra en el lugar 17º del ranking. Que no mira la potencialidad económica de cada estado sino sus condiciones de bienestar respecto de la totalidad de su población. Dentro de los 74 países de muy alto índice aludidos Chile, Argentina y Uruguay se ubican en los lugares 45º, 47 º y 48º, respectivamente.

Es interesante ver la ubicación que tienen estados que son referencia del Frente Amplio uruguayo. Que ven en dictaduras lejanas paradigmas de libertad y progreso (y socialismo). La monarquía de los Castro -Cuba- adonde hace poco fue una delegación con representantes de todo el Frente Amplio a abrazarse con los déspotas, se ubica en el lugar 97º. Venezuela adonde el “sindicalista” Marcelo Abdala llevó a la dictadura chavista “el saludo del pueblo uruguayo”, y Mujica se fotografió con el uniforme de las fuerzas armadas del “socialismo del siglo XXI”, está en la ubicación 121º. Elecciones mediante, Brasil presidido por el camarada Lula da Silva, está en el lugar 84º; y México en el 81º. La autocracia rusa está en el puesto 64º.

“La izquierda” del Uruguay ha sido miembro de cuanta internacional del fracaso se ha instalado en el orbe. Apostatando de la historia nacional y nuestros próceres que nos dieron nacionalidad y fe republicana. Vaya con estas líneas un saludo a las decenas de miles de cubanos y venezolanos que sorteando toda suerte de dificultades, han elegido a nuestro país como su segundo lugar en el mundo. A la patria natural -obviamente- nunca la postergarán.