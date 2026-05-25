Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión Columnistas

Muertes que son distintas

25/05/2026, 03:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en

La trágica muerte de una persona que vivía en la calle, vuelve a poner en evidencia los problemas de gestión en el Mides. Pero más allá de eso, el indignante doble discurso de algunos dirigentes del oficialismo. Durante el gobierno pasado, y tras nada menos que una pandemia, era cosa de todos los días escuchar a dirigentes del FA dando cátedra de sensibilidad y humanismo. Y de ideas claras de como enfrentar este problema. Pero cuando les toca gobernar... lo que vemos.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar