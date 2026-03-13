Fue en el año 2018, que viajé a Puerto Varas, Chile, para participar por primera vez en un Encuentro Global B, allí tuve la oportunidad de escuchar la presentación de Josefa Monje, abogada referente en temas de impacto en la región, recuerdo que una de las cita que usó me quedó grabada en la memoria y me hizo reflexionar profundamente: ..."Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes"…, este verso de Gabriela Mistral, poeta chilena, resume la esencia de la energía femenina del cuidado: una fuerza que sostiene, protege y repara. Y, desde ese lugar surgen estas líneas sobre el liderazgo femenino, como motor de cambio y regeneración.

En un mundo marcado por el descarte, la desigualdad social, las guerras y la degradación ambiental, interconectado y en constante transformación, el liderazgo femenino se ha convertido en un pilar fundamental para impulsar la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas economías.

La capacidad de las mujeres para adoptar un enfoque holístico, empático y colaborativo en la toma de decisiones no solo fortalece la resiliencia organizacional, sino que también fomenta la innovación y la implementación de estrategias empresariales responsables.

Diversos estudios internacionales demuestran que las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos directivos no solo logran mejores resultados financieros, sino que también incorporan estrategias de sostenibilidad con mayor eficacia, promoviendo el impacto positivo en lo social, ambiental y de gobernanza.

A lo largo de la historia, numerosas mujeres han logrado romper el techo de cristal en sus respectivas industrias. Sin embargo, aquellas que utilizan sus posiciones de liderazgo para generar un impacto social y ambiental real son las que verdaderamente transforman la sociedad. La sostenibilidad comienza con la dignidad y el bienestar humano.

En el sector legal, (ámbito complejo con estructuras rígidas y conservadoras), las mujeres tenemos la oportunidad y responsabilidad de hacer las cosas de un modo distinto para lograr un impacto transformador. Un desafío realmente importante. “En el medio de la dificultad, yace la oportunidad”, dijo Albert Einstein y vaya que es así.

El liderazgo femenino y el rol de la mujer en el ámbito jurídico no es únicamente una cuestión de igualdad, es un enorme valor agregado, una poderosa herramienta de transformación.

El futuro del ámbito jurídico exige liderazgos capaces de integrar mirada estratégica y sensibilidad humana. En este camino, el liderazgo femenino aporta una visión centrada en el cuidado, la cooperación y la sostenibilidad, fomenta entornos saludables y el equilibrio vida-trabajo, lo que aumenta la innovación y el compromiso de los equipos.

La verdadera transformación nacerá de esa convergencia y la complementariedad de liderazgos diversos que dialogan, se potencian y construyen estructuras más justas, innovadoras y orientadas al bienestar colectivo.

El derecho, diseñado y ejercido desde una perspectiva femenina y transformadora, abre la puerta a un mundo más justo.

*Cecilia Amieva, Socia Directora Ecija Uruguay