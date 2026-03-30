Los datos sobre el movimiento de contenedores del puerto de Montevideo sugieren que la disminución del tráfico de contenedores en tránsito y transbordo tiende, por el momento, a mantenerse. En los dos primeros meses del año pasado el puerto movió 83.713 contenedores (teu) de los cuales el 45,9 % fue en los tráficos de tránsito y transbordo. Este año se movieron 83,446 teu de los cuales el 45,3 % fue en los tráficos de tránsito transbordo. Lejos de las cifras de 2024. Al mismo tiempo, es una buena noticia que la naviera Maersk haya reanudado su servicio semanal con el puerto de San Antonio Este, en la Patagonia durante la temporada de la recolección de la fruta en el Alto Valle del Río Negro. El buque que opera en este tráfico tiene una capacidad para 1.762 teu y capacidad para 492 contenedores refrigerados.

Pero, los números indican que los principales clientes para los puertos uruguayos se encuentran en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Esta demanda por servicios portuarios se divide entre los gráneles de diferentes tipos, que se dirigen principalmente al puerto de Nueva Palmira, y el tráfico de contenedores en transbordo que llegan desde el Paraguay.

Según el sitio Altamar News, el año pasado Paraguay movió en total aproximadamente 250.000 teu de carga. De este total, unos 200.000 teu salieron por el puerto de Buenos Aires y el resto por Montevideo. De acuerdo a los armadores paraguayos, la caída del movimiento de contenedores paraguayos que llegaban a Montevideo se habría debido a temas operativos, los costos y la conflictividad sindical.

En ese escenario tienen especial importancia las reuniones entre las autoridades de nuestro país y los representantes de los armadores paraguayos que se vienen realizando desde hace algo más de un año. El último encuentro tuvo lugar en Montevideo, a principios de marzo. En la reunión participaron el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYyM) del Paraguay, la ANP, el Ministerio de Relaciones Exteriores y representantes de otros organismos uruguayos, y el Centro de Navegación. Uno de los temas clave de la reunión fueron los aspectos operativos vinculados al puerto de Montevideo.

El presidente de CAFyM, Bernd Gunther, en una entrevista publicada en El Observador, opinó que nuestro país es un puerto natural para la carga paraguaya y su transbordo. Pero, continuó, para las compañías navieras internacionales, operar en Montevideo puede resultar entre un 25 % y un 30 % más caro que hacerlo en Buenos Aires. Aunque, concluyó, es posible cambiar la situación y que solamente faltaba resolver “una pequeña parte de la ecuación… porque todo lo otro se viene trabajando muy bien”.

La clave es mejorar las ventajas del puerto de Montevideo en comparación con las que tiene su rival/complementario natural, Buenos Aires. Ello no es solamente un asunto de profundidades o de tarifas por servicios. También se necesita reducir los tiempos en puerto (se mencionó que los armadores paraguayos han enfrentado en Buenos Aires demoras de hasta diez días debido a la congestión de buques en el puerto), y facilidades para la maniobra de las barcazas.

A lo que suma un elemento intangible: la confianza en el funcionamiento eficiente, predecible y puntual del puerto. Sabido es que “barco parado no gana flete”.