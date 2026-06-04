La camioneta gordiana

La historia cuenta que en Frigia, en Asia Menor, había un carro atado con un nudo extremadamente complejo, hecho por el rey Gordias. Existía una profecía según la cual quien lograra desatar ese nudo conquistaría Asia. Cuando Alejandro Magno llegó a la capital frigia intentó desatarlo pero era casi imposible. Entonces, según la versión más famosa, resolvió el problema cortándolo de un golpe con su espada. La leyenda agrega que por la noche hubo una gran tormenta que se interpretó por lo augures como la aprobación por el dios Zeus de lo realizado. De allí surgió la expresión cuando se enfrenta un problema entreverado, que reza: “es como el nudo gordiano no se desata pero se corta”.

Resolver un problema muy complicado mediante una decisión drástica, sin embargo, no siempre es posible. Aunque se encare un problema no muy relevante. Como ocurre con la polémica compra de un vehículo por el presidente Orsi. Notoriamente compró una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida con un descuento respecto del precio de mercado de USD 25.000, pagando alrededor de USD 54.000, y la operación está siendo revisada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).

En realidad es un poco más complicado porque se pagó según ha trascendido incluyendo USD 15.000 en efectivo más la entrega de dos vehículos (uno era su auto previo y otro un Renault Stepway que figura como donación de campaña). Y, se han movilizado inquietudes varias. ¿Dado que en Uruguay los funcionarios públicos no pueden recibir obsequios es el descuento dado por la concesionaria un beneficio indebido o regalo? ¿Hay incongruencias en la declaración jurada entre la factura, la declaración patrimonial y la rendición de cuentas de la campaña? El uso de un vehículo de la misma marca en la ceremonia de asunción ¿estuvo vinculado a un acuerdo con la concesionaria?

El presidente ha dado su respuesta oficial pidiendo disculpas y oferta de reparación y quedan en el aire una serie de expectativas relacionadas con la pérdida de confianza pública, el desgaste político y la incertidumbre sobre el fallo de la JUTEP. Respecto de lo último no puede olvidarse que su objetividad está cuestionada por haber decidido con criterios políticos antes que jurídicos en el caso del presidente de ASSE Álvaro Danza (declarando no había incompatibilidad entre la presidencia de ASSE y el desempeño de actividades privadas en empresas bajo su contralor.

El problema se plantea en un momento en que la aprobación de la gestión del Presidente ha caído de forma alarmante cuando lleva poco más de un año de gestión. Ubicándose en un máximo del 29% de la población en la medición más favorable. Y, con prácticamente el 50% promedial de la opinión pública de rechazo.

Hay otros temas ciertamente graves en la administración tupa-comunista actual del Estado. El mundo enseña que los países con respeto de la libertad en general y la económica en particular son los que atraen inversiones y estimulan el desarrollo. El gobierno actual es socialista y quiere controlar a los ciudadanos y sus bienes. Reincidiendo en una actitud que había impulsado en su anterior gestión. Hay medidas ya decididas que son graves y nocivas. Superan a la compra de la camioneta gordiana en relevancia nacional. Son tema a considerar necesariamente cuando se avasalla al sentido liberal y nacional de la vida que anima a la gente a hacer cosas y sumar al progreso de la república.