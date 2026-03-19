Idiocracia

Es una película americana de principios de siglo que pasó un tanto inadvertida. Por alguna razón sus productores decidieron exhibirla solo en micro cines y la crítica de entonces la acusó de cultivar la disgenesia.

El director y guionista Mike Judge nos muestra un mundo distópico con un hombre torpe de la actualidad que fue sometido a criogénesis. Al despertar en un futuro posible se va dando cuenta que es ahora el hombre más inteligente de esa sociedad ya totalmente embrutecida.

La película apareció en Netflix hace poco y entre otras situaciones premonitorias plantea esa degeneración de la especie a partir del escaso índice de nacimientos por parte de parejas inteligentes y multiplicidad de nacimientos en los sectores menos instruidos. Para Judge esa lógica va generando una acumulación negativa de seres idiotas y la paulatina desaparición de la inteligencia.

Confieso que hasta a mi me cuesta elaborar una analogía elegante con la realidad política del Uruguay presente. En alguna membrana de mi corazón algo me pide no herir al prójimo. Pero veo un prójimo tan incapaz que estoy seguro ni me leen o si lo hacen ni me entienden. Y la fuga de inteligencia que percibimos en nuestra sociedad, la multiplicación de delitos que experimentamos en 20 años y la degradación de nivel de nuestros gobernantes nos obligan a empatizar con esa película un tanto cruda.

Es que si hiciéramos el ejercicio imaginario de someter a criogenesis a un político uruguayo promedio del pasado y lo despertáramos hoy el pobre hombre se espantaría. Imagínense a un Rodríguez Camusso hoy analizando a un legislador FA. O un Batlle y Ordóñez o un Wilson Ferreira (ya más cerca en el tiempo).

¿Cómo le explicas que Orsi es el Presidente del Uruguay? ¿Que dirían esos viejos caudillos si oyen ese discurso en el que un presidente hace balance y plantea los grandes temas nacionales y allí no aparece una sola idea reformadora importante?

Y ¿qué pensarían sobre ese presidente si a los pocos días su secretario (Sánchez alguien que cree que las vacas no comen en verano) sale a plantear un esbozo de capitalismo popular -onda “Thatcher”- como revulsivo para empresas públicas?

El 2 de marzo un Presidente se olvida de mencionar al sector turismo que le da 2 mil millones de dólares por año y no plantea nada importante para un país que empieza a vivir en recesión técnica. Y -en cambio- 8 días más tarde su secretario sale a “bolacear” con un cambio de paradigma en el control accionario de las empresas públicas. Imagínense la cara de estupor de un dirigente político culto, lector de Marcha y cultor de la oratoria si lo oyera a Orsi divagar con la Revolución de las cosas simples.

Eran tipos tal vez muy equivocados que soñaban con la reforma agraria y la nacionalización de la banca. Si hoy tuvieran que presenciar al Pacha o a Fratti dilapidar 40 millones de dólares en una estancia para 16 productores y a Oddone desesperado por bancarizar la economía. Esos hombres pedirían urgente volver a ser congelados.

Idiocracia se llama el film. Búsquelo en su plataforma preferida y después me cuenta si hace Ud. la misma analogía que yo padecí.