Liberalismo del siglo XXI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El liberalismo y la sociedad libre en el siglo XXI” es el último libro de Brad Lips, CEO de la prestigiosa fundación norteamericana Atlas Network, de gran influencia a través del apoyo que brinda a unos 500 centros de estudio en aproximadamente 100 países en el mundo.

Lips es un gran conocedor del “movimiento de la Libertad” y, en particular, de las mejores estrategias para que las organizaciones que dan la pelea por la libertad a lo ancho del mundo alcancen los mejores resultados posibles dadas sus particulares circunstancias.



En el libro en cuestión, Lips plantea una visión optimista del futuro, emparentada lógicamente con el éxito de las ideas de la Libertad: “Si piensas como yo, tienes la esperanza de que estemos, de hecho, en los albores de una nueva era para la sociedad libre. En este escenario, el futuro no solo verá la supervivencia de la democracia liberal, sino su florecimiento.”



El libro está dividido en tres partes. En la primera analiza las últimas décadas y el presente del “movimiento de la Libertad”. En la segunda parte evalúa el estado del liberalismo y la sociedad libre en el mundo a partir de una serie de indicadores. En la tercera plantea cuál es el camino hacia adelante, a partir de una serie de sugerencias.



Para los uruguayos resulta de especial interés la discusión sobre América Latina entre el autor, Roberto Salinas León, director del Centro de Atlas para América Latina, Antonella Marty, autora argentina, Juan José Daboub, exdirector gerente del Banco Mundial y exministro de Hacienda de El Salvador y Gonzalo Schwarz, compatriota, presidente de Archbridge Institute de Estados Unidos.



Al referirse a Uruguay Daboub comenta: “Uruguay tiene, en mi opinión, las condiciones para liderar la próxima ola de reformas verdaderamente innovadoras, poniendo al individuo en el centro de sus políticas públicas. Uruguay, hoy, tiene el liderazgo y las condiciones para hacerlo realidad.”



Gonzalo Schwarz, por su parte, analiza la posibilidad de que nuestro país se convierta en un caso de éxito para toda la región: “Tengo la esperanza de que los líderes de la sociedad civil uruguaya se mantengan activos como conducto entre el público y un liderazgo político que quiere ser un ejemplo para la región. Sería poderoso tener un ejemplo local de éxito que otros pudieran emular.”



Sobre el camino hacia adelante comenta Brad Lips: “Soy un optimista que ve a nuestro mundo en la cúspide de décadas muy emocionantes de progreso, siempre y cuando no socavemos los valores que sustentan la democracia liberal.” Analiza tres ideas perniciosas que deben enfrentarse: la igualdad de resultados, el sesgo hacia la acción gubernamental y la ilusión tecnócrata, que ciertamente plantean desafíos relevantes.



Recogiendo la experiencia de distintas acciones de think tanks de todo el mundo, Lips concluye con un resumen valioso de recomendaciones.



Su conclusión optimista bien puede compartirse si el movimiento de la Libertad logra tener un impacto creciente: “El futuro pertenece a los que abrazan la razón, el civismo y la oportunidad, y no a los que buscan silenciar a los demás y sembrar la dición en nuestras sociedades. El futuro pertenece a los defensores del auténtico liberalismo, abierto y emprendedor, inclusivo y generoso.”