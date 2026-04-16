Empatizando

Este columnista quiere regalar al lector un compendio de 10 reglas básicas para entender la lógica de nuestros gobernantes. El único propósito es disminuir el grado de frustración en expectativas y generar algo de empatía hacia Presidente, copresidentes, ministros y alta burocracia.

1) Procastinación. O “No dejes para hoy lo que puedes proyectar el año que viene y poner en práctica algún día”. (Ej.: Mides, Plan de Seguridad Pública, Cardama, etc.).

2) Combatir al delincuente es “cosa de burgués”. No amagar combatirlo “espianta votos”. That’s the question! Mostrar acción policial y luego con afinidad “de clase” con Fiscales conseguir la anhelada Desprisionalización. Por ej.: Si alguien roba 5 comercios, le damos una pena de 5 meses de libertad a prueba. (A prueba que no lo pesquen robando).

3) Progresismo Hayekiano. Es clave tener un ministro de Economía que le haga creer a la burguesía que su línea filosófica no tiene nada en común con el oficialismo que él integra. Debe manejar una verba cuasi libertaria en lo técnico y postular teorías voluntaristas del tono de: “vamos a regular desde el Estado la desregulación”.

4) No más renuncias. La renuncia de un jerarca se vende como fruto maldito de la Derecha. Establecer un cupo de 10 renuncias por año por razones de conflictos de intereses o reyertas internas parece un límite aceptable. Más de eso (aunque se compruebe dolo o corrupción) no debe admitirse renuncia alguna. Aceptarla es hacerle juego a la “derecha”.

5) Soldado que huye sirve para 2 guerras. El propio presidente declaró que cada vez que hable en público habrá furcios y papelones. Es de buena economía protocolar tenerlo viajando cada 2 semanas. Sirve cualquier excusa. Ir a visitar a un presidente chileno que le quedan 4 días, visitar la muralla china o ir a hacer “el aguante” a la esposa de un mandatario español caída en desgracia.

6) Revolución de las cosas simples. Neologismo usado para vender como positivo cualquier cambio insignificante y mantener intacta toda ineficiencia que implique tomarse el trabajo de gestionar.

7) Si es de Izquierda No se Achica Ningún Gasto. Principio sagrado. No importa que el Portland pierda 36 millones de dólares por año y otro tanto el Correo. Achicar gasto es cosa de “oligarcas meritocráticos”.

8) La hermandad ideológica pasa a ser el criterio rector de nuestra diplomacia. Y aunque nos dejen afuera de luchas regionales contra el crimen organizado o nos bloqueen visas de ingreso a superpotencias es mejor estar “cerca de Alá” que bajo la mueca de simpatía de Donald. En la próxima crisis por puentes cortados le pediremos a algún Ayatollah que nos ayude.

9) No esperes de un gobernante uruguayo un pormenorizado estudio de contingencias legales de acciones propias. El Derecho es una ciencia oscura y que ningún legislador ni ministro ha estudiado en profundidad. En todo caso todo debe pasar por el cernidor de algún Rasputín.

10) Toda acción gubernamental responde al resultado de 4 empresas que miden gestión presidencial. Toda.

Conclusión: Entendamos que estamos frente a una nueva generación de dirigentes que actúa bajo inéditas e insólitas escala de valores. Entender no significa resignarse.