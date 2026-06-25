El FA Catch all

Los veteranos solemos tener recuerdos perdidos que encontramos a través de la asociación de hechos nuevos con ideas viejas. Fue así que recordé las viejas críticas que nos hacían desde Cuadernos de Marcha intelectuales de aquella izquierda a los Partidos Tradicionales. Ellos se autoproclamaban “Partidos de Ideas” y nuestros viejos PPTT ya incluían a sectores y caudillos del mas amplio abanico ideológico. Había progresistas, dirigistas, liberales y hasta militaristas. Siendo muy joven me identifique con el Coloradismo. Doy fe que allí hubo de todo y hemos presenciado debates internos que bien podrían haber sido cruentos intercambios entre miembros de partidos opuestos. Sería injusto no reconocer que el eje o espina dorsal de los Colorados fue siempre el liberalismo político pero que fue sello de una cultura identitaria allende los matices ideológicos.

En el partido Nacional vimos coexistir a un Wilson Ferreira con un escribano Dardo Ortiz (liberal a carta cabal) y un Gral. Aguerrondo.

Por tanto las críticas de parte de la izquierda como Partidos de Ideas pueden ser consideradas de recibo. Lo que no es de recibo es que esa misma izquierda una vez consolidada en 3 lustros de gobierno se haya convertido en algo mucho mas amorfo y poco consistente que este Frente Amplio con un MPP de amplitud filoperonista y acaparador de poder.

En los 60’s el politólogo alemán Otto Kirchmeier hablaba de cómo muchos partidos luego de la 2° Guerra Mundial se habían convertido en Catch-All parties. (Partidos Atrapalotodo). Eso mismo decía Marcha de nuestros PPTT. Y eso mismo y más grave aún -contradiciendo sus raíces- se ha convertido hoy el FA.

Kirchmeier identificaba a este tipo de Partidos como “máquinas de acumulación de poder” y para ello debían irse alejando de posiciones doctrinarias rígidas o anclas a determinados estratos sociales. Hay que quedar bien con todos o casi todos para sostenerse en el poder. Y de postre don Otto comentaba que para lograr dichos fines era imprescindible ejercer cierto tipo de control sobre los Medios. ¡Vaya coincidencia!

Este gobierno de Orsi nos muestra decenas de ejemplos de contrataciones de “periodistas”, trato diferencial a medios y hasta presión indebida.

Los partidos Catch-All no se caracterizan por ser férreos guardianes de coherencia ideológica. Pueden opinar algo hoy y mañana si conviene sostener la idea opuesta. El FA es hoy ejemplo de esa inconsistencia. Eran dueños de la ética y transparencia y si se repasa cargo por cargo en este gobierno casi no existen excepciones en situaciones desprolijas, poco éticas que muestran a las claras como un partido que fue de “ideas” se convirtió en un cambalache Catch-All donde vale todo. El retener el Poder a como de lugar es la Única Ideología.

Y dejo para futuras columnas otra página que se nos viene en este camino triste hacia una democracia “vigilada”. Tienen Ministro de Economía y presidente BCU “Desdolarazeitor” que por el costado nos están construyendo un enorme Ojo de Gran Hermano fiscal y recaudatorio. Se valen además de la distracción que supone estar todos muy enojados con Bielsa y jugadores porel Mundial. (Igual espero 1 milagro). Si al menos el Catch-All inspirara a Muslera.