Nuestros verdaderos héroes

Es una historia que crece con el correr del tiempo. Para algunos fue un milagro, para otros una odisea, para todos una tragedia: la tragedia de los Andes.

Cada año, cuando se acerca el 13 de octubre la historia es evocada. Este 2020 se cumplieron 48 años y la televisión le dedicó al tema programas enteros.

Con tres de los sobrevivientes: Antonio Vizintín, Roy Harley y Gustavo Zerbino y el escritor Pablo Vierci (autor del libro La sociedad de la nieve), transcurrió el programa Algo que decir, de canal 12, en el que Cecilia Bonino y Pablo Fabregat hicieron preguntas inteligentes y obtuvieron respuestas más que interesantes y no exentas de emoción.



El martes pasado fue el turno de Cristina Morán en canal 4. Cristina ostenta el privilegio de haber cubierto para canal 10 la historia y estar aún en actividad y vigente. Morán, convocó entorno a su mesa a, Harley, Roberto Canessa, Carlos Páez y Álvaro Mangino.



Cual gran directora de orquesta, hizo que cada uno de sus invitados diera lo mejor de sí ante las cámaras y transformó aquello en un gran concierto en el que ninguno de los instrumentos desafinó. No fue un programa más con los sobrevivientes de los Andes, fue un programa extraordinario. Una lección de vida, un canto a la vida. La emoción estuvo presente desde el primer minuto y se tradujo -en todo momento- en los ojos lagrimosos de los invitados y también de la conductora.



Ya no son los muchachos de los Andes. Sus rostros ahora arrugados por el paso de los años y no por el sol de la Cordillera, confirman que esos hombres, hoy abuelos y próximos a superar la barrera de los setenta, fueron, son y serán los héroes uruguayos del siglo XX. Los verdaderos héroes. Su historia es una leyenda a nivel universal. Y para quien tenga alguna duda sugiero acudir al diccionario de la Real Academia, donde entre las definiciones del término está: persona o cosa muy admiradas y que se recuerdan a pesar de paso del tiempo.



Para llegar al podio que hoy los sobrevivientes se han ganado en el mundo entero, debió transcurrir mucho tiempo. Ellos mismos eran muy jóvenes y habían sufrido demasiado, para que contaran su historia apenas regresaron en la Navidad de 1972. De ese tiempo datan Viven y su versión cinematográfica que no le hacen fe la historia. Entonces, Uruguay vivía una de las peores etapas de su vida republicana, su democracia se desmoronaba por la acción de un grupo de iluminados que había sembrado el terror, el odio y la muerte y que allanó el camino hacia el autoritarismo militar. La sociedad uruguaya estaba sumergida en el caos y dio la espalda a la proeza de dieciséis jovencísimos compatriotas que rompieron todos los paradigmas y vencieron el hambre, la sed, el frío y la muerte.



En momentos en que se analizan reformas en el Enseñanza y en que los textos de historias utilizados en Primaria y Secundaria serán cambiados, sería muy bueno que la Tragedia de los Andes se incorporara a los programas. Y que La sociedad de la nieve de Vierci, el libro en el que dan testimonio los 16 sobrevivientes, fuera lectura obligada en el Liceo. Ellos, los sobrevivientes y los que no volvieron de la Cordillera, son los verdaderos héroes uruguayos de estos tiempos.