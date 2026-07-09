Diálogo Social II

Trampa cazabobos o Booby trap se le llamaba en la 1ra. Guerra Mundial al método de disfrazar explosivos en objetos cotidianos.

El gobierno uruguayo a través de su Ministerio de Trabajo invita a un Diálogo Social como disparador del proyecto de ley para la Reducción (paga) de la Jornada laboral. Una “Bobby trap” pergeñada para cazar incautos y que el día de mañana sea criticada como proyecto de iniciativa unilateral y ensartar así a la oposición con un texto ya “cocinado” entre actores sociales. La idea reposa en una muy cuestionable ficción de justicia natural que sugiere la supresión de buena parte del lucro empresarial en favor del trabajador para compensar desigualdad económica de base. No tendría mayores reparos si ese lucro fuera planificado o generado por el esfuerzo concertado de ambos actores de la relación laboral. En todo caso admito viable acuerdo de partes a nivel de empresa y no por coacción heterónoma de parte de la política y menos de parte del FAPIT.

Por otro lado se intenta generar la ilusión óptica al empresariado nacional que sus puntos de vista serán atendidos en una suerte de debate donde siempre quedará en minoría frente al tandem Pitcnt/Ministerio de Trabajo Comunista. En un país en el que el 95% de las empresas tienen menos de 10 empleados, el crecimiento económico es mínimo y las expectativas del mercado son pesimistas este proyecto supondrá un mazazo mas al Uruguay productivo.

Habrá una zanahoria llamada “productividad” para enganchar ilusos que luego tendrán que negociarla abriendo toda la información de sus empresas a sindicatos de 2° grado y un gobierno cómplice que negocia en rondas salariales de consuno y violando principios de la propia OIT.

Mientras no se pueda negociar a nivel de empresa (exclusivamente) los salarios no corresponde a los empresarios ni siquiera sentarse a conversar el tema de la Reducción Paga de Jornada laboral. Sería una negociación en condiciones de total desequilibrio de fuerzas en favor del Pitcnt.

Hoy el corazón del Pitcnt es el funcionario público. Esa es la fuerza que empuja básicamente y la que puede arriesgar en paros y huelgas amparados en una inmovilidad que los diferencia en poder de movilización con los privados. Como analista y hombre vinculado al mundo de los RRHH durante mucho tiempo me consta que la reducción de jornada no necesariamente crea más puestos de trabajo ni mejora la calidad de vida familiar de los trabajadores. De hecho la gente tiende a ganar mas y trata de conseguir un 2° empleo de 6 horas restando así horas de descanso o atención a sus hijos. Por tanto pasa a ser una forma oblicua de hacer que los trabajadores mas ambiciosos trabajen 12 horas diarias sin cobrar horas extras. De salud e higiene en el trabajo ni hablamos pues. Solo espero que tanto el mundo empresarial como los partidos de oposición no se presten a esta trampa cazabobos.

Para los que hoy esperaban una columna sobre una nueva torpeza/amoralidad de responsabilidad tributaria del Presidente Orsi debo decirles que estoy en un curso de Mindfulness con meditación y autocontrol para no escribir vituperios en las prestigiosas columnas de El País.

Om Shanti.