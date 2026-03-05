Detrás del discurso

En Ciencia política y comunicación, los mensajes ocultos o subconscientes detrás de los discursos se conoce como comunicación no verbal o neurocomunicación política. En el mundo de la pos verdad se influye en el ciudadano a través de emociones y percepciones, más que por la razón.

El discurso presidencial del 2 de marzo no escapó a esta lógica. Aun sabiendo las carencias retóricas y hasta de porte presidencial que el propio Orsi ya ha reconocido, tonto seria obviar que el discurso fue parte de una estrategia comunicacional.

El presidente tiene asesores en comunicación y a nadie sorprendió verlo leer un discurso pergeñado por “pluma ajena” con furcios y apelaciones a temas ignotos que desnudaron la autoría. Al humilde y campechano Yamandú jamás se le hubiera ocurrido decir 3 o 4 veces “yo tomé esa decisión”. Reafirmarlo una y otra vez solo desnuda que eso lo escribió otra persona. Y lo que es peor. Genera la sospecha sobre si realmente fue él quien tomó esas decisiones.

En cualquier caso es el discurso presidencial y la responsabilidad siempre recaerá sobre quien lo lee.

El Contexto justifica la imperiosa necesidad de autoafirmación por parte del presidente, la disciplinada respuesta Pavliana de aplausos fócidos de una platea oficialista y la desesperada búsqueda de fidelización de un “amor no correspondido” de buena parte del electorado frentista que hoy no simpatiza con la gestión presidencial. Algún bostezo de Cosse durante el discurso habla por si solo. Es que no hay análisis que soslaye la abrupta caída en la aprobación de la gestión en todas las encuestas de opinión pública. El discurso leído sin digerir este contexto es como mirar un partido de fútbol sin pelota ni arcos.

Orsi tenía la imperiosa necesidad de mostrar una enorme sucesión de nimiedades travestidas de logros para reafirmar su mesocrática “revolución de las cosas simples” (LRDLCS) y para superar fuego amigo (y del otro) necesitaba “vender realizaciones y grandes titulares” a futuro. Lo más resonante fue el Ministerio de Justicia (un chiche soñado por el Dr. Díaz) que debe ser neutralizado y alguna obra publica referida al transporte interurbano y el Hospital de la Costa (necesita neutralizar la imagen del H. del Cerro de administración Lacalle). Además 2 cárceles para 100 personas. (LRDLCS).

Sus intentos por ofrecer imagen de Estadista que respeta políticas de Estado son estériles dado que los hechos refutan sus palabras. Dinamitar Cardama, Arazatí, reforma educativa, etc. sin importar el valor intrínseco de la Seguridad Jurídica no hay discurso que lo pueda disimular.

Olvidos a las 15 renuncias de jerarcas, las decenas de empresas que cerraron o los interminables conflictos en la Pesca, el Puerto o Conaprole forman parte del más estruendoso silencio que jamás hubiéramos imaginado en speach de balance al 1° año de gestión. Y de postre esperábamos que fijen fecha para el tan anunciado “Plan de Seguridad pública” que lleva ya 1 año de atraso. Fue insólito oír la promesa de Orsi respecto a una próxima intervención del barrio Cerro Norte. ¿Revolución de las cosas simples? (LRDLCS): Naaaa. Detrás del discurso el debate nacional solo produjo un vulgar lío por pasacalles.

Así de mal estamos.