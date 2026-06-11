Danza de millones

Estados Unidos todas las actividades principales para la sociedad están en manos de empresas privadas exitosas. Así ocurre con el petróleo. Y, se le acusa de “imperialista”. Nadie sugiere que se está ante empresas eficientes. Para defender a la “patria soberana” en el sur esta actividad suele ser monopólica y estatal. Los fracasos económicos, corrupción y escándalos se suceden. Sea -por ejemplo- con Pemex en México, Pdvsa en Venezuela, YPF en Argentina, o nuestra sagrada Ancap.

En Uruguay por la quiebra de Ancap en la era Mujica-Sendic cientos de millones de dólares fueron saqueados con impuestos a Juan Pueblo. Los uruguayos tenemos los combustibles más caros de América Latina. La mitad aproximadamente del precio son impuestos encabezados por el Imesi. Subir los combustibles sube automáticamente la recaudación estatal. La guerra de Irán -¡ojo al gol!- es ahora buena excusa gubernamental para subir la recaudación.

Una manifestación del desorden es la producción de cemento portland de Ancap. Desde el año 2000 a la fecha acumula pérdidas superiores a los 800 millones de dólares. Están involucradas dos plantas. Una en Paysandú y otra en Minas, Lavalleja. Las pérdidas responden a múltiples causas. Algunas son: baja producción y que cada tonelada cuesta más de lo que vale; tecnología obsoleta; rigidez laboral; y competencia con privados mucho más eficientes. No tienen solución.

Ahora, trascendió que a impulso de la frenteamplista Ministro de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el Congreso de Intendentes -integrado mayoritariamente con intendencias no frentistas- aprobó de forma unánime un convenio marco con Ancap para que los gobiernos departamentales prioricen y reserven una cuota no solo de cemento portland y -además- de combustibles y lubricantes de Ancap para sus obras públicas. No se trata de mayor eficiencia y menor presión fiscal para la producción y el consumo nacional. Sino del rescate de una dependencia de Ancap vetusta y deficitaria. Medidas como ésta hicieron caer a la Rusia comunista.

Las compras no son obligatorias, pero… se determinarán las cuotas entre las intendencias de cada departamento y el ministerio mencionado. La Ministro Fernanda Cardona ha recordado que los departamentos reciben asistencia financiera del gobierno nacional y que implícitamente desconocer lo acordado podría tener derivaciones en este aspecto… En definitiva los vecinos de cada departamento pasaremos a financiar las pérdidas en portland de Ancap.

Si prospera este esperpento los ciudadanos todos sin banderías, sabremos que estamos solos ante los desbordes de un estado atiborrado de burocracia e ineficiencias. Una realidad que se reafirma con la reciente aprobación en Montevideo de cinco fideicomisos a aplicar en distintos planes de obras del oficialismo. Suman ¡260 millones de dólares! de préstamos. Esto fue posible por el voto a favor de cuatro ediles de la oposición: Joaquín Campos y Nicolás Hernández (lista 22 del Partido Nacional); Federico Paganini (Partido Colorado) y Guillermo Kruse. El intendente capitalino Mario Bergara -con razón- calificó al hecho como una “victoria política”. Es obvio. Dará aire al mayor comité de base frentista del país para dilapidar recursos y comprar votos.

¿Cómo la ciudadanía no va a rechazar mayoritariamente -encuestas “dixit”- a la actualidad política con el Estado más caro de América Latina y la fiesta burocrática infinita?