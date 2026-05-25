Cosas que pasan...

El nuevo informe portuario 2024-2025 de CEPAL, se titula “cómo navegar en una nueva etapa de globalización a interdependencia económica”. Un desafío que se acentúa aún más al comenzar a aplicarse el convenio con la Unión Europea. El estudio destaca el papel del transporte marítimo y los puertos: “Alrededor del 80 % del volumen del comercio mundial de bienes se moviliza por vía marítima, lo que posiciona a los puertos como infraestructuras críticas para la seguridad económica, la integración productiva y la provisión oportuna de bienes esenciales”. El funcionamiento de los puertos, “incide no solo en los costos y tiempos del comercio exterior, sino también en la capacidad de los países para responder y adaptarse a un entorno global más incierto, volátil, fragmentado e interdependiente”.

El informe concluye que “avanzar en el fortalecimiento de la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas portuarios se ha convertido en un imperativo estratégico para América Latina y el Caribe”.

El funcionamiento eficiente de los puertos y el acceso a servicios de transporte marítimo confiables, adecuados y a costos razonables no son solamente un desafío tecnológico o comercial, sino también un asunto político. Una conclusión que seguramente sería compartida por nuestros antepasados montevideanos.

Desde los vecinos, armadores, comerciantes y autoridades de San Felipe de Montevideo a fines del período español, hasta la generación de fines del siglo XIX y principios del XX que impulsó, con grandes dificultades, la construcción del nuevo puerto. Para nuestro país, puertos es una cuestión de política de Estado y requiere consensos, base técnica, visión de largo plazo y un objetivo común: la prosperidad y seguridad de nuestro país.

Los determinantes del desempeño portuario son los clásicos factores técnicos: costos comparativos, movimiento y composición de las cargas propias y el de cargas en transbordo, la oferta de transporte marítimo, el desempeño operativo y las condiciones logísticas, y el merco jurídico e institucional.

Uno de los aspectos que analiza especialmente el informe y que se aplica particularmente al puerto de Montevideo, es la relevancia del movimiento de contenedores en transbordo. El informe concluye que “una parte relevante del dinamismo observado en ciertos sistemas portuarios de la región”, no responde únicamente a la evolución del comercio exterior de cada país, “sino también al peso de las operaciones de transbordo”. Y continúa. “La especialización funcional de varios puertos -en particular aquellos ubicados en corredores marítimos de alta intensidad de tráfico- ha reforzado su papel como nodos de redistribución regional y global, lo que se traduce en mayores volúmenes movilizados incluso en contextos de elevada volatilidad comercial”.

El movimiento de contenedores en transbordo es una exportación de servicios y, quizás aún más importante, contribuye a generar economías de escala que benefician al comercio exterior del país del puerto.

El estudio compara el movimiento de contenedores de varios de los principales puertos de la región en los años 2023 y 2024. El puerto que tuvo el mejor porcentaje de variación interanual fue Buenos Aires; el que tuvo el peor resultado de la muestra fue Montevideo.

Cosas que pasan…