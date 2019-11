Llave Maestra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Balotaje: datos, análisis y lo que se viene

¡Buenos días! A solo cuatro días de las elecciones nacionales la agenda informativa sigue casi totalmente relacionada al resultado, a analizar en detalle qué pasó con los votos de la coalición y del Frente Amplio, a saber más de cómo fue el camino que llevó a Luis Lacalle Pou a ser el próximo presidente y, claro está, a los pasos que ya está dando. Por eso, este newsletter para suscriptores se dedica a estos temas, varios de los cuales han tenido como exclusivos.

El después del balotaje

Con el ajustado resultado del domingo que se hará oficial en breve, cuando finalice el conteo de votos observados, muchas fueron las preguntas y los análisis que surgieron después que Daniel Martínez obtuviera 189.977 sufragios más que en las elecciones de octubre y estuviera mucho más cerca del candidato de la coalición multicolor Luis Lacalle Pou de lo que preveían todas las encuestas.



Lo que ya es un hecho es que cuando Lacalle Pou asuma el próximo 1° de marzo se convertirá en la tercera vez en la historia del Uruguay en que el hijo de un expresidente es mandatario, un enfoque que vale la pena repasar.

Además, les quiero recomendar un análisis exclusivo para suscriptores de nuestro director Martín Aguirre que profundiza en los resultados pero también en los desafíos que tendrá Lacalle y esta nota de Sebastián Cabrera donde varios analistas explican por qué repuntó el Frente Amplio.



A su vez, hay datos que aportan a entender mejor la realidad: esta nota que grafica cómo la coalición perdió votos en todos los departamentos en octubre y esta que muestra al detalle cómo creció el Frente Amplio. También es interesante ver de qué manera quedó el mapa de votación ahora respecto a las elecciones de octubre. Y si sigue con curiosidad, en este artículo están todos los datos y visualizaciones disponibles hasta el momento.

Cómo llegó y adónde va

El sueño de convertirse en presidente arrancó para Lacalle Pou en enero de 2012 durante un congreso del sector herrerista. Desde ese momento hasta ahora no hubo casualidades ni improvisación, un trayecto que Paula Barquet cuenta aquí y que sirve para tener claro cómo funciona el líder blanco a nivel de estrategia y cómo fue este camino.



Relacionado con esto está la gente que lo rodea. Lacalle Pou cuenta con un equipo que hace siete años trabaja sin pausa, una suerte de "mesa chica” en la que ha testeado ideas, discutido estrategias, planteado posibles escenarios y recogido opiniones sinceras sin complacencia ni anestesia. En esta nota exclusiva para suscriptores se profundiza en su historia, sus entretelones y sus protagonistas.

Ya desde el lunes el líder nacionalista comenzó a delinear de modo más formal lo que será su equipo de gobierno. El martes se reunió con Guido Manini Ríos, quien anunció que no será ministro, y ayer lo hizo con Talvi, Sanguinetti, Heber, Larrañaga y Sartori.

El fin de la era frentista

Desde su creación en 1971 como fuerza alternativa a los partidos tradicionales el Frente Amplio ha tenido una vida política intensa. La fuerza de izquierda ha acumulado tres décadas de sucesivos ejercicios de gobierno, primero en el departamental y luego en tres gobiernos nacionales, un ciclo que terminará el próximo 1° de marzo cuando la banda presidencial cruce el pecho del nacionalista Luis Lacalle Pou. En este tiempo el Frente Amplio tuvo luces, sombras y también cambios profundos. ¿Cuáles fueron? Renzo Rossello los analiza en este artículo exclusivo para suscriptores.

El "abrazo político"

Lo que hubo en los días previos a las elecciones fue una notoria polarización, que también se plasmó en redes sociales. Y en ese contexto esta ilustración de Santiago Vecino se volvió viral. “Surgió mientras corría por la rambla, me vino la imagen a la mente y me conmovió. Es algo que me pasa a veces y siento la necesidad de dibujarlo. Después trato de encontrarle el por qué y pensar un poco en la parte técnica de como hacerlo”, contó a El País.



Me despido hasta el próximo jueves,

Déborah Friedmann, coordinadora de Redacción

