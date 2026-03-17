Viandas Hotel del Prado se consolidó en el mercado con tecnología y cruza fronteras hacia Argentina

Una industria gastronómica de precisión, así se define Viandas Hotel del Prado, una empresa uruguaya que ofrece una propuesta de 1.000 variedades diarias de viandas, con un menú de 90 platos combinables con diversas guarniciones y un sistema de trabajo único en el país con el que apuntan a expandirse local e internacionalmente.

La firma, que tiene sus cocinas en el Hotel del Prado, comenzó creando viandas individuales, pero el negocio dio un giro y actualmente también trabaja para el sector corporativo. Agustín Lombardo, director de la empresa, recuerda que en los comienzos se atendía a clientes particulares y algunas firmas de 10 o 15 colaboradores. Hoy en día, Viandas Hotel del Prado atiende a empresas de más de 300 trabajadores, y se ha convertido en un comedor tercerizado ideal para grandes corporaciones, ya que cada colaborador autogestiona su menú y las empresas resuelven su logística de alimentación sin complicaciones operativas.

Tras graduarse en Negocios, Administración y Emprendedurismo en la Universidad de Tampa, en EE.UU., Lombardo volvió al país y junto a su socio potenció el crecimiento de la empresa, que por aquel entonces entregaba unas 70 viandas diariamente. Hoy en día, Viandas Hotel del Prado despacha más de 1.000 viandas diarias en Montevideo y Ciudad de la Costa.

El plan para este año es sumar al menú más platos y guarniciones nuevas. Las viandas, de 450 gramos y 600 gramos cuestan $ 330 y $ 390 respectivamente.

El equipo de Viandas Hotel del Prado trabajando en sus cocinas en Montevideo. Ignacio Sánchez

Tecnología, inversiones en investigación y desarrollo y un sistema de trabajo basado en el ensamblaje de viandas, permiten que el equipo potencie los esfuerzos individuales para un fin mayor. Cada colaborador cuenta con una tarea ordenada diariamente en un sistema de planillas y reportes que todos los días detallan la cantidad de platos necesarios.

Desde carnes Premium como bife de vacío feedlot hasta opciones vegetarianas, veganas o gluten free todo se elabora y se entrega fresco, la empresa no cuenta con stock, todo se hace a demanda.

Crecimiento exponencial e internacionalización

“Terminamos el 2024 con 350 viandas entregadas por día y ahora, dos años después, crecimos 200%, y tenemos capacidad de duplicar lo que estamos haciendo”, sostuvo el director.

Con dos cocinas y un equipo de más de 20 trabajadores, compuesto por dos cocineros, seis ayudantes de cocina, una jefa de cocina, un supervisor, una ingeniera en alimentos, una repostera y colaboradores en las cámaras de frío, atención al cliente, compras, administración y repartidores, la empresa proyecta seguir creciendo.

El plan para este año es llevar el servicio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en Argentina, donde la empresa comenzará a producir sus viandas. Con una inversión de US$ 200.000, la empresa uruguaya plantará bandera en el país vecino.

Viandas Hotel del Prado tendrá su propia producción en Argentina. Ignacio Sánchez

Cada día hasta las 15 horas, los clientes de Viandas Hotel del Prado pueden elegir qué quieren comer al día siguiente y realizar el pedido a través de la web. El pago es contra entrega, con efectivo, tarjeta o pago online. Pero ahora la firma planea también sumar un método de suscripción.

La empresa entrega sus viandas de lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas y los sábados entre las 8 y las 12 horas de forma gratuita, aunque también cuenta con un servicio que por un costo adicional le permite al cliente recibir la entrega en el momento del día que elija.

Próximamente se lanzará Viandas Ya, un servicio a través del cual se implementará un stock diario, permitiendo a los clientes pedir a través de aplicaciones de delivery.

Tecnología al servicio de la alimentación

Una de las principales características del servicio de Viandas Hotel del Prado es el empaquetado Premium importado. El envasado de los alimentos se hace en atmósfera modificada, lo que detiene la oxidación de la comida y la proliferación de bacterias, mantiene el sabor, el color y los nutrientes de cada plato y permite que estos estén en buenas condiciones en heladera por 10 días.

Este sistema rompe con la espera diaria del delivery. El cliente recibe sus platos para toda la semana en un solo envío y sabe que el día 10 la comida estará tan fresca como el día 1, recuperando horas de su vida que antes gastaba esperando al repartidor.

Agustín Lombardo, director de Viandas Hotel del Prado. Ignacio Sánchez

“Estar aggiornados a la tecnología es fundamental”, destacó Lombardo, y contó que en las cocinas utilizan una tecnología italiana de shock freezing para bajar la temperatura del corazón de los alimentos a 3°C en tiempo récord. Eso permite que al calentar el plato en el microondas, la textura de los alimentos sea la de una comida recién salida del horno.

“Queremos que las viandas sean el futuro de la alimentación de los uruguayos, porque creemos que hacia ahí va la alimentación. Las personas cada vez quieren cocinar menos, tienen menos tiempo y combaten los altos precios del mercado. Poder comer un bife de vacío feed lot, un matambrito o una lasagna de carne individual por un precio competitivo como son $ 330, es una gran ventaja”, concluyó el director.