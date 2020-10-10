Ofertas financieras falsas por internet: sepa las más frecuentes y cómo detectarlas

FINANZAS DE BOLSILLO

Consejos para saber cómo evitar los fraudes financieros y qué hacer en caso de ser estafado.

Un correo electrónico anuncia que ganaste un premio millonario porque una persona, en algún lugar del mundo, te eligió como heredero de su fortuna. Una oportunidad de empleo con ingresos altos y que permite que trabajes desde tu casa. Un curso por la web que quiere enseñarte, gratuitamente, a operar en el mercado de valores y convertirte en millonario. O una noticia del expresidente y actual senador José Mujica, en la que relata sus últimas y exitosas experiencias de inversión.

Todas las anteriores, son diferentes formas utilizadas al día de hoy para cumplir con un mismo objetivo: estafar a las personas. Y en todas se repiten dos características comunes: se ofrecen a través de internet y resulta casi imposible saber quién está detrás de esa oferta.

El regulador del mercado y quien vela por los intereses de los consumidores y usuarios financieros es el Banco Central (BCU), institución que habilita o no a los operadores del mercado.

Sin embargo, el Central tiene un fuerte desafío para controlar estas estafadas en el nuevo mundo digital, dado el anonimato de quiénes están detrás de las ofertas y, en algunos casos, aún sabiendo quiénes son los responsables no puede sancionar porque son empresas extranjeras que operan en Uruguay desde otros países.

“El fraude online se ha desarrollado en paralelo a la expansión de servicios, como el comercio a través de internet y la banca electrónica. Ningún usuario está 100% a salvo de ser víctima de fraude”, explicó el BCU a través de su portal Usuario Financiero. Sin embargo, la institución enfatiza en que es posible evitar estas estafas. ¿Cómo? Con información.

Lo mismo cree la presidenta de CFA Society Uruguay, Bárbara Mainzer, quien remarcó la importancia de la educación financiera, el sentido común y la desconfianza ante ofertas como las mencionadas. Su principal consejo es: “si es demasiado bueno para ser cierto, entonces no es cierto”.

La economista y consultora de instituciones financieras dijo que “llama la atención la cantidad de avisos donde uno puede ganar mucho y con bajo riesgo, es hasta indignante porque no solamente engañan a personas codiciosas que buscan mucha rentabilidad, sino que se engaña a personas que precisan el dinero e invierten en estas cosas por necesidad y terminan perdiendo todo”.

Como primer consejo para detectar las ofertas falsas en internet, Mainzer explicó una “regla básica” de las finanzas. “La rentabilidad de cualquier inversión es la tasa libre de riesgo, más un premio por riesgo”, indicó y puso como ejemplo que si un bono de Uruguay a 10 años rinde aproximadamente un 2% con un premio por riesgo de 1,61%, “es evidente” que una oferta en la que prometen un 18% de rentabilidad en dólares con bajo riesgo “no es cierto”.

“¿Cómo una rentabilidad con bajo riesgo puede pagar 18%? Si el bono uruguayo paga 2% y a vos te ofrecen el 18% de rentabilidad es algo que tiene mucho riesgo”, explicó Mainzer.

Bárbara Mainzer: "No puede ser verdad que voy a ganar mucha plata sin trabajar y sin tener preparación. Además, ¿por qué esta gente va a compartir conmigo el secreto de cómo ser millonario? Esto no existe. Cuando la ganancia es grande, hasta el santo desconfía”.

Otra sugerencia para evitar estos fraudes tiene que ver con la garantía. Según la economista, las ofertas de inversión que se promocionan por internet suelen decir que es una operación “100% garantizada”, por lo que “no podés perder el dinero”. Sin embargo, Mainzer indicó que “siempre que una oferta” diga que tiene garantías, la persona debe fijarse por quién está garantizado.

“Venezuela por ejemplo, te ofreció bonos y te garantizó que te los iba a pagar, ahora no te los paga, entonces cuando uno cuando mira que la oferta dice 100% garantizado tiene que fijarse y pensar ¿quién me lo garantiza?”.

La receta según Mainzer, implica ante todo desconfiar. Además recomendó realizar un “chequeo básico” antes de aceptar estas ofertas. En primer lugar, planteó tener en cuenta la intuición y enfatizó en la idea de que “si me prometen mucho retorno implica mucho riesgo”.

Por otro lado, la economista dijo que la mejor forma para saber si una oferta es confiable o no, es fijarse si la empresa que lo ofrece —el intermediario—, está autorizado por el BCU para operar o no. Si no está en la lista de habilitados por el BCU, entonces la persona no tendrá garantías ni a quién reclamarle en caso de fraude.

El poder sancionatorio del Banco Central es limitado en algunos casos. Foto: Darwin Borrelli

¿Cómo el BCU permite estas ofertas? “La tarea de regular el mercado no es fácil. Hay inversiones que tienen sede en Estados Unidos entonces el BCU no tiene poder sancionatorio sobre una empresa que está fuera del país, con lo cual es limitado lo que puede hacer”, explicó Mainzer.

Y agregó: “el regulador debe usar su poder con responsabilidad, antes de sancionar tiene que investigar y eso lleva tiempo, lo sanciona y se publica (en la página web del banco) pero ¿quién lo lee?”.

CURSOS Y BITCOIN. Otras ofertas promocionadas en internet que —según Mainzer— son una estafa son los cursos para aprender a operar en bolsa.

¿Cómo identificarlos? La economista dijo que se venden como “un curso único que te permite pasar de nivel cero a avanzado”, que además “te dicen que cuentan con un equipo docente altamente calificado, dicen que son líderes en análisis de mercado” y que “apuntan a la libertad financiera con calidad Wall Street”.

Pero, según la economista “lo peor de todo es que dicen que el curso es online y 100% gratuito y que además vas a recibir un regalo por participar y asegurar tu cupo”.

LA VISIÓN DEL BCU Otros tipos de fraude según el regulador El Banco Central (BCU) señala que se puede prevenir ser víctimas de fraudes financieros. Para ello, recomienda —a través de su portal Usuario Financiero— “informarse correctamente sobre cada una de las ofertas de internet para comprobar su veracidad, buscar en foros especializados referencias sobre personas, empresas y oportunidades de negocio antes de tomar una decisión, así como consultar a personas u organismos especializadas en caso de duda”. Entre los casos más comunes de estafas que circulan por internet, el BCU destacó las oportunidades de trabajo desde el hogar con ingresos altos. “Se solicita información personal y un número de cuenta dónde depositar el pago de servicios. Una vez obtenido ese dato, el estafador estará en condiciones de depositar en dicha cuenta. El trabajador se quedará con una comisión y transferirá el resto a la cuenta del empleador, lo que puede implicar también, lavado de dinero”, explicó. Además advirtió que otras estafas pueden ofrecerse a través de promociones de viajes o correos electrónicos, así como también dijo que se debe tener cuidado con las ofertas de “productos milagrosos” en los que “los promotores hacen hasta lo imposible por convencer al usuario de que éstos son la solución a todos sus problemas”.

De acuerdo con la economista “hay muchas de esas ofertas que son ilegales, que ofrecen servicios y no están autorizados por el BCU. Básicamente esa gente es experta en marketing pero te enseñan a operar para que abras una cuenta con ellos porque después ganan comisiones por cada vez que operás”, explicó.

El otro “gran fraude” según Mainzer son las estafas con bitcoin dado que es un activo “muy volátil” por lo que es difícil “predecir qué va a pasar con su precio”.

En este caso, las ofertas se promocionan “a través de un artículo que simula ser una nota en un diario” y “utilizan personas famosas, con credibilidad, que te cuentan cómo se hicieron millonarios” con bitcoin.

LA PREGUNTA DEL EXPERTO: ¿Cómo protege el Banco Central a los usuarios? ¿Qué hacer en caso de estafas?

La normativa exige que las instituciones reguladas cuenten con un servicio de atención de reclamos a cargo de un funcionario de máxima jerarquía, a quien se le responsabiliza por su resolución si corresponde. El usuario (cliente) disconforme debe recurrir en primera instancia a ese servicio de la institución. Si la respuesta obtenida es nula o desfavorable, puede acudir a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) a efectuar su reclamo.

La Superintendencia de Servicios Financieros tiene potestad de pedir cuentas de lo actuado y de exhortar a adoptar medidas correctivas concretas subsanando errores, si corresponde.

Las acciones de la Superintendencia de Servicios Financieros se orientan no solo a solucionar ese reclamo en particular, sino a evitar que sigan ocurriendo reclamos similares.

Además, también puede supervisar y comprobar in situ que la institución ha corregido los aspectos inconvenientes que lesionan al consumidor. Si ocurriese que, pese a instruirse al regulado a actuar de determinada forma, persistiese en una conducta equivocada, la Superintendencia de Servicios Financieros dispone de una gama sancionatoria amplia y onerosa para el regulado. ?

El BCU ofrece además un formulario web para atender reclamos y denuncias, y cuenta con el teléfono 1967 para atender al usuario financiero.

(Fuente: Banco Central)

