La volatilidad de los mercados internacionales, ¿cómo impacta en mercado uruguayo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El mercado financiero internacional, principalmente Wall Street, ha tenido semanas de alta volatilidad por la expectativa generada por el anuncio de la Reserva Federal (Fed, el banco central) de Estados Unidos sobre las subas de la tasa de interés, y el posible conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Qué impactos puede tener este contexto en el mercado local?

El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu, dijo a El País que “hay que poner el énfasis en la volatilidad. El énfasis no es la caída, no es la última suba, es la volatilidad”.



En este sentido, señaló que la volatilidad se “instaló” al cerrar el 2021 en la economía estadounidense, con una inflación superior al 7%, desencadenando el proceso posterior de medidas por parte de la Fed, como la suba de tasas que se espera para marzo.



Asimismo, afirmó que los mercados “siempre apuestan a futuro y a futuro no se puede tener certeza de nada, entonces los mercados se forman con expectativas”, en donde hay veces en las que “coinciden con la realidad” y otras “difieren” o “difieren mucho”.

“A partir de ese índice de inflación se desata el temor de que la Fed tiene que cambiar el sesgo de la política monetaria para más restrictiva, cosa que era evidente y lógico. Se estaba especulando que la Fed iba a anunciar la suba de tasas, que desde hace ya dos años están en 0%. Ese es un elemento absolutamente innovador, que cambia el escenario”, sostuvo.



En tanto, si bien los reguladores de la política monetaria pueden utilizar esta medida para controlar la inflación, Urraburu señaló que no es una decisión “tan fácil” de tomar, ya que puede también impactar en el crecimiento de la economía.



En este sentido, la suba de tasas de interés repercute tanto en los créditos, teniendo efecto en el consumo y en la inversión, como también favorece el ahorro, lo cual desincentiva por esta vía el consumo.



“A medida que la retribución financiera de lo que puedas guardar no te da cero, si te da cero te incentivan a consumir o a comprar bienes durables como forma de inversión. Primero, porque encarece el crédito para el crecimiento de la economía, y segundo, que desincentiva el consumo y favorece el ahorro”, afirmó.

“Aunque estas subas que se están hablando son muy leves, muy escasas y no creo que tengan prácticamente efecto. Pero, si esa suba es mucho más importante y se da de forma permanente, hay que estar atento a lo que puede estar pasando. Eso es lo que está en el fondo de todo, la suba de tasas de interés es también la antítesis de la evolución favorable de los precios de las acciones, porque la posibilidad de colocarse en treasuries (bonos del Tesoro estadounidense) y en bonos de tasa fija, es una competencia para la tasa variable (acciones)”, aseguró.



“Entonces, ahí es donde estaba el temor de que las empresas comenzaran a frenar su evolución de actividad y, además, el incentivo de comprar acciones, porque la tasa estaba en cero, iba a desaparecer”, agregó.



Del mismo modo, explicó que el potencial conflicto bélico en Europa, que repercute directamente en el precio de la energía y a su vez genera un “repliegue en las decisiones de consumo”, se suma al petróleo que continúa al alza, además del desabastecimiento en el comercio internacional.

En este sentido, señaló que de aquí a marzo, los índices más importantes que publica Estados Unidos (como la inflación, el consumo de bienes duraderos, las operaciones del mercado inmobiliario, entre otros) van a “acrecentar la volatilidad” hacia adelante.

Medio local.

Ante este contexto internacional de alta volatilidad, el presidente de la BVM explicó que “en nuestra bolsa no es replicable, porque prácticamente no podemos decir que coticen acciones y esto pega en la renta variable, o sea en los títulos que reparten dividendos en función de las actividades”.



“En Uruguay, cotizan tres empresas sus acciones y se cotizan una vez cada mucho tiempo. No tiene un efecto en nuestra bolsa, en la renta variable. Sí lo puede llegar a tener en la renta fija, sobre todo en las cotizaciones de los bonos soberanos uruguayos que estuvieron durante tanto tiempo tan sobrevaluados y tan altos en los precios, esos sí tienen un rally inverso a la suba de tasas. En la medida que la suba de tasas se consolide, los precios de los bonos soberanos uruguayos se van a ver afectados y van a tener una tendencia a la baja”, sostuvo.

Sin embargo, explicó que sería una tendencia a la baja “que de ninguna manera se puede pensar que va a ser una catástrofe, que se van a desplomar, que la gente va a perder”, sino que ya estaba “asimilada y programada” desde “que se empezó a hablar de la posible suba de las tasas en Estados Unidos”.



Del mismo modo, afirmó que la volatilidad que se verá en el mercado internacional puede repercutir en la actitud frente a las emisiones, pudiendo frenar “la expansión del mercado a la hora de emitir papeles y sobre todo de tomarlos”.



“No soy muy optimista para que el 2022 tenga un despliegue como el que estamos esperando hace bastante tiempo”, afirmó.



Por otro lado, en cuanto al balance de 2021, Urraburu señaló que fue “relativamente bueno, sobre todo por la estabilidad que hubo. La estabilidad en lo financiero siempre es una cosa positiva. Lo financiero alborotado y con volatilidades, no genera buen ambiente de negocios. Eso fue positivo”.

Sin embargo, destacó que las emisiones en la bolsa local fueron “muy escasas”, manteniéndose la preocupación por falta de emisiones. A su vez, señaló que se finalizó el año con un “broche de oro”, debido a la emisión de La Tahona, la cual tuvo un “sobre pedido” mayor a los US$ 40 millones que la empresa ofreció y “se colocó todo con un prorrateo del 37% de lo pedido. Esperemos que esto lleve a que otras empresas transiten por el mismo camino”.



En tanto, sostuvo que “a nivel de mercado secundario, de compraventas realizadas en la bolsa, fue pobre, fue una cosa de normal para abajo”.

Oportunidad en la UI y Letras de Regulación Monetaria



En cuanto a las medidas anunciadas a nivel local, Urraburu sostuvo que el aumento de la tasa de referencia que prevé el Banco Central (BCU), es “imprescindible porque si no la inflación en Uruguay va a ser prácticamente incontrolable”.



Del mismo modo, agregó que de realizarse estas subas, las cuales se espera que sucedan en febrero y en abril, pueden generar “un mayor movimiento en el mercado de valores a favor de la Letras de Regulación Monetaria en moneda nacional”, llevándolas a que “pasen a ser más atractivas de lo que eran”.



“No olvidemos que tuvimos un año y medio con tasas reales negativas en las Letras de Regulación Monetaria y ahora, por lo menos, están emparejando, están cubriendo de la inflación. Seguramente a partir de abril la van a sobrepasar, cosa que corresponde cuando uno ahorra, por lo menos ganarle a la inflación”, afirmó.

En tanto, concluyó que puede ser una “buena oportunidad” ahorrar este año en Unidades Indexadas a la inflación y Letras de Regulación Monetaria en pesos uruguayos (cuando la tasa esté por encima de la inflación), “más allá de la volatilidad que va a venir de afuera”.



Por otro lado, en cuanto a los bonos uruguayos, señaló que “van a verse afectados por la volatilidad, pero no solo los uruguayos, sino de todo el mundo. Entonces, dentro de las volatilidades posibles, quizás las de Uruguay sea una de las más potables y más mesuradas. Por ahí puede ser algo positivo igual”.



“Todas las cosas tienen que ser analizadas en términos relativos, entonces si acá hay mayor volatilidad, pero en los demás países también, vamos a seguir teniendo las ventajas que tenemos hoy respecto a países de la región y la cotización de sus bonos soberanos”, sostuvo el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.