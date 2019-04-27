Tras meses de incertidumbre, Lifan seguirá en Uruguay aunque no producirá este año

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

La firma ratificó deseo de quedarse en el país y busca negocios alternativos.

pía mesa

La automotriz china Lifan Motors reafirmó su voluntad de mantener sus operaciones en el país, pero para ello deberá esperar a ver cómo evolucionan los mercados de Brasil y Argentina en materia de venta de vehículos. Para que la planta pueda retomar la producción, la firma precisa colocar al menos 3.000 vehículos al año, situación que desde la empresa confirmaron que no ocurrirá en 2019 pero mantienen sus expectativas para 2020.

La planta automotriz de Lifan, ubicada en San José, está detenida desde junio del año pasado debido principalmente a la caída en la demanda por parte de Brasil, principal mercado en el que ha estado enfocada la firma.

Trabajadores y autoridades de la empresa asistieron a la Comisión de Legislación del Trabajo de Cámara de Diputados para solicitar una prórroga del seguro de desempleo para 104 trabajadores. Lifan trabaja actualmente con dos razones sociales, una es Besiney S.A., encargada de la planta de ensamblado de vehículos y la otra es Anikto S.A., propietaria de la fábrica de motores de Lifan en San José.

Según indicó uno de los asesores legales de Lifan, Gustavo Gauthier, el problema a nivel laboral surge dado que el seguro de paro de los trabajadores de la fábrica de motores llegó al término máximo de prórrogas que pueden ser concedidas por el Poder Ejecutivo.

Para poder extender ese seguro requieren de la elaboración de un proyecto de ley. Sobre este punto, legisladores de todos los sectores respaldaron la iniciativa y se comprometieron a tratarlo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En cuanto a las perspectivas de Lifan, Gauthier mencionó que hace 15 días el presidente de Lifan en Uruguay, Kevin Lau, estuvo de visita en la casa matriz en China. Desde allí, volvió con la noticia de que la voluntad de la empresa es “permanecer en el país y no irse, que es lo que se pudo haber planteado el año pasado por los nubarrones que había en la región”, explicó el asesor.

En concreto, los planes de Lifan para mantener sus operaciones en Uruguay refieren a la posibilidad de exportar vehículos a Argentina y explorar nuevos negocios alternativos.

Si bien en materia de ventas de autos cero kilómetro, Brasil ha mostrado un repunte de entre un 10% y un 15% en los primeros meses del 2019, Gauthier mencionó que todavía no es suficiente para que la planta de Uruguay pueda retomar su producción. “Por el momento y durante todo este año, ni Argentina ni Brasil van a tener el dinamismo que se podía haber esperado el año pasado”, manifestó el asesor legal.

Pese a ello, Lifan tiene las expectativas puestas en las actividades que pueda ejecutar en el año 2020. Con el objetivo de incentivar las ventas, la firma quiere lograr en Brasil una asociación comercial con un distribuidor “importante”, del cual no dieron más detalles.

Conforme a lo señalado por el asesor de Lifan, algo similar hizo la empresa china, Chery, que potenció sus ventas en forma importante tras aliarse con un distribuidor (aunque luego cerró su fábrica).

Como aspecto positivo de cara a la ejecución de los planes de la firma, mencionaron que el presidente de Lifan en el país, fue designado también presidente de la empresa en Brasil y Argentina, por lo cual las operaciones uruguayas estarán bajo la misma estrategia regional.

El mandato de la directiva de Lifan China respecto de las operaciones en Uruguay fue que la firma debe intentar ser autosuficiente para poder solventar los gastos de la planta que está parada desde hace 10 meses.

Para cumplir con esta disposición y tratar de conseguir ingresos, Gauthier dijo que la empresa en Uruguay busca concretar un contrato con armadores de vehículos de otras marcas a los que les pueda servir la utilización de la planta de Lifan para el armado de motores o vehículos.

“Lo ideal es que se haga con los trabajadores de Lifan, es decir, que sea una especie de façon (manufactura por pedido de un tercero) para una tercera marca”, explicó Gauthier.

Sumado a eso, según indicó a El País el dirigente del sindicato metalúrgico (Untmra), César Acosta, Lifan está en la búsqueda de otro tipo de negocio como puede ser la posibilidad de arrendar alguna parte de la fábrica o el predio que la firma tiene en San José.

Según mencionaron ante la Comisión de Trabajo, por las grandes dimensiones de la planta se podría llegar a arrendar con fines logístico como depósito en el caso de los galpones, o depósito de camiones en el caso de las explanadas.

En relación a los trabajadores, Acosta informó que tanto desde el sindicato como desde la empresa consideran que la mano de obra de Lifan está “altamente calificada” porque se ha especializado durante los últimos años, por lo que consideran “muy importante mantenerla”.

Al respecto indicó que “son trabajados calificados que tienen un alto impacto en la sociedad porque son multiplicadores. La industria automotriz multiplica las fuentes de trabajo”.

En esa misma línea se manifestó el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, que también estuvo presente en el Parlamento. Abdala enfatizó en la importancia de obtener la prórroga del seguro de paro, en la importancia del desarrollo de la industria automotriz y mencionó que durante el tiempo de espera hasta que se conozca la resolución del Poder Ejecutivo, los trabajadores “tenemos la voluntad de capacitarnos para seguir avanzando”.

Sobre ese punto mencionó los acuerdos realizados con la empresa en materia de aprendizaje y con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Por último, el presidente de la Comisión de Trabajo, Luis Puig, dijo que si bien la iniciativa de extensión de los seguros de paro es potestad del Poder Ejecutivo, los legisladores integrantes le plantearán directamente al Ministerio de Trabajo la voluntad de la comisión de colaborar en el proceso y de “querer ser parte de ese esfuerzo que ojalá se corone con el objetivo cumplido de retomar los mercados con la reapertura de la fábrica”.