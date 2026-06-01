Toyota actualiza un ícono de la marca: así es la nueva Rav4 Hybrid que llega con mayor eficiencia y mejor equipamiento

La llegada de la sexta generación de la Toyota Rav4 Hybrid marca un punto de inflexión para uno de los modelos más reconocidos de la marca a nivel global. El lanzamiento en Uruguay, de la mano de Ayax, introduce en el mercado local una propuesta completamente renovada en diseño, evolución mecánica y una mejora tangible en la experiencia de conducción.

La nueva SUV Rav4 fue desarrollada sobre la plataforma TNGA-K de la marca, lo que permite una estructura más rígida, mejor comportamiento dinámico y mayor confort de marcha. A esto se suma una optimización en la insonorización y una suspensión recalibrada, pensada para lograr un equilibrio entre estabilidad y comodidad en distintos tipos de uso.

“Esta SUV cuenta con un sistema híbrido mucho más eficiente, con mayor potencia y mejor rendimiento de combustible”, explicó Alfonso Bosch, gerente comercial de Ayax. Y agregó: “Podemos hablar de un consumo aproximado de entre 16 a 18 kilómetros por litro en ciudad, incluso en un vehículo de casi 2.000 kilos”, subrayando el salto respecto a la generación anterior.

Rav4

Interior con interacción

Puertas adentro es donde la transformación se vuelve más evidente, explicaron desde Ayax. El nuevo diseño interior prioriza la ergonomía y la conectividad, con una disposición más limpia de los comandos y una interfaz digital que busca simplificar la interacción del conductor con el vehículo.

El tablero incorpora dos pantallas de gran tamaño, una de 12 pulgadas para el instrumental y otra de 12,9 pulgadas para el sistema multimedia. Ambas funcionan de manera integrada, con la posibilidad de configurar la visualización de la información según las preferencias del usuario. “Es una pantalla muy rápida, que permite distintas configuraciones para visualizar mapas como Waze o Google Maps”, señaló Bosch.

Interior Rav4

Además, en materia de equipamiento, las butacas eléctricas, la climatización con controles físicos y el doble cargador inalámbrico forman parte de una propuesta que apunta al uso cotidiano sin resignar confort. También incorpora un sistema de audio JBL con subwoofer, que eleva la calidad del sonido de la nueva Rav4.

Un pilar: la seguridad

El paquete Toyota Safety Sense 4 se incluye en todas las versiones de la Rav4, incorporando un conjunto de asistencias a la conducción que apuntan a reducir riesgos y mejorar la seguridad activa. Entre ellas se encuentran el sistema de precolisión, el control de crucero adaptativo y el asistente de mantenimiento de carril.

A su vez, cuenta con siete airbags, control de estabilidad y control de tracción, en línea con el estándar que la marca viene consolidando en sus últimos lanzamientos. “Contamos con todo el Toyota Safety Sense 4 y un conjunto de sistemas que hacen a una conducción más segura y asistida”, indicó Bosch.

Potencia y gama más versátil

Volante del Rav4

La nueva generación también mejora el desempeño. Las versiones con tracción simple desarrollan 226 caballos de fuerza, mientras que las variantes con tracción integral alcanzan los 236 caballos. Este diferencial no solo mejora la respuesta, sino que posiciona al modelo entre los más potentes dentro de su categoría híbrida.

La gama se amplía con la incorporación de la versión Adventure AWD, una de las principales novedades del lanzamiento. Pensada para quienes buscan un uso más exigente, suma cambios específicos en diseño y estructura. “Tiene un frente diferente, una suspensión reforzada y materiales interiores preparados para un uso más off road”, detalló Bosch.

La nueva Toyota Rav4 Hybrid se comercializa en cuatro versiones, con distintas configuraciones de tracción y equipamiento:

● Rav4 S Plus 4x2 Hybrid: US$ 58.990

● Rav4 Adventure AWD Hybrid: US$ 66.990

● Rav4 Limited 4x2 Hybrid: US$ 67.990

● Rav4 Limited AWD Hybrid: US$ 70.990

Esta SUV se integra así a la estrategia global de Toyota, que impulsa distintas alternativas de electrificación. Además, Ayax anuncia la llegada de una futura versión Plug-in Hybrid de este mismo modelo para ampliar su oferta eléctrica.

