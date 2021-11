Tensión en la Caja Profesional: piden anular las elecciones e impugnan a presidente electo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) está nuevamente envuelta en una polémica debido a la designación de las nuevas autoridades del directorio, que fueron electas el pasado 20 de octubre y cuya promulgación por parte de la Corte Electoral aún se analiza.

Al pedido por parte de los profesionales Fernando Rodríguez Sanguinetti (del lema “El orden profesional”) y Gabriel Dambrauskas, junto con Daniel Mathó y Horacio Oreiro en representación del lema “Cambio total”, de la suspensión provisoria del escrutinio definitivo -que la Corte Electoral rechazó el pasado miércoles 27 de octubre- ahora se sumó la presentación de dos nuevos recursos.

Por un lado, los representantes de los lemas “Todos por la caja” (Mathó y Odel Abisab) y los del lema “El orden Profesional” (Sanguinetti y Dambrauskas) presentaron este miércoles una carta a la Corte Electoral en la que solicitan la impugnación de la totalidad de la Lista 54 del lema “Gremios por la Caja”, encabezada por Ariel Nicoliello, quien recibió la mayor cantidad de votos (37,05%) lo que le valió dos lugares en el próximo directorio y la posibilidad de presidirlo.

Sin embargo, los profesionales de dichos lemas afirman que Nicoliello no podría haber sido candidato en las elecciones y tampoco podría asumir su cargo como presidente. El argumento se basa en el artículo 16 de la ley 17.738 de la estructura orgánica de la Cjppu, que establece que “el directorio se renovará en su integridad por períodos cuatrienales” y que “quien hubiera sido electo o designado para dos períodos consecutivos, no podrá serlo para el período inmediato siguiente”.



Según la normativa, la inhibición para ser candidato abarca no solo al titular designado por el Poder Ejecutivo o electo por los profesionales, sino además a los suplentes que hubieren ejercido el cargo por más de 18 meses en cada período.

En el año 2013 el gobierno había designado a Nicoliello y a Adriana Vernengo como directores en representación del Poder Ejecutivo, cargo que el actual candidato a presidir la caja mantuvo hasta 2020, según consta en las actas del organismo a las que accedió El País. En ese año las nuevas autoridades del gobierno designaron a los dos nuevos representantes: Luis González Ríos y Gerardo López Secchi.

Por tanto, Nicoliello “ejerció el cargo de director designado por el Poder Ejecutivo durante dos períodos consecutivos: desde el 22 de octubre de 2013 hasta el 26 de mayo de 2020, o sea más de seis año y medio”, afirmó el recurso presentado.

Previo a las elecciones, Nicoliello había señalado a El País que estuvo en el directorio de la Cjppu como delegado del Ejecutivo “desde el año 2013 hasta que cambió el gobierno y ahí cesé”. Al ser consultado respecto a esta situación y el recurso presentado, el candidato no quiso hacer declaraciones “hasta que la Corte no se proclame”.



“Está impedido de ser candidato. Las actas dan fe de que durante todo ese período Nicoliello estuvo presente como delegado titular del Poder Ejecutivo y la ley dice: electo o designado. Queremos que se cumpla con la ley, el artículo 16 es clarísimo”, indicó Mathó a El País.

En esta línea, Rodríguez sentenció que si Nicoliello asume en el directorio “se está violando la ley”. El candidato por “El orden profesional” presentó además otro recurso (solo firmado por este lema) para que se impugne toda la elección de la caja debido al manejo por parte de la Corte Electoral de los votos anulados. El profesional entiende que hubo un cambio de criterio en la elección que permitió el cruzamiento de lemas entre el directorio y la comisión asesora, el cual se hizo con posterioridad al acto eleccionario y al escrutinio primario. “Pedimos que se anule toda la elección porque se viola la norma también por parte de la Corte”, afirmó Rodríguez.

Se espera que la Corte Electoral emita una resolución en las próximas horas en respuesta al pedido de nulidad de la elección, según confirmó a El País una de las ministras, Ana Lía Piñeyrúa.



En relación a la solicitud de impugnación de la totalidad de la lista 54, la ministra explicó que desde el momento en que la Corte publica las listas de candidatos a la elección “corre un plazo para impugnarlas” y afirmó que ese período “venció antes de las elecciones”.



No obstante, indicó que “de todas maneras” para que la Corte pueda proclamar los resultados de la elección “siempre tiene que analizar las compatibilidades o incompatibilidades de cada uno de los candidatos electos”. Por lo que, “en caso de que realmente exista” un impedimento legal para que Nicoliello asuma como presidente, “la Corte lo resolverá e ingresará el siguiente en la misma lista”. En este caso sería la expresidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, Virginia Romero.

“Lo que no va a pasar es que anulemos toda la lista porque (el recurso) fue presentado fuera de plazo”, afirmó Piñeyrúa.



Para analizar si hay alguna incompatibilidad legal tanto en el caso de Nicoliello como con el resto de los candidatos, la Corte pidió información a la Caja Profesional sobre la conformación de los últimos directorios del organismo.