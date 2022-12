Semana de Turismo 2023: principales ofertas de viajes, paquetes y sus precios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya sin prácticamente efectos del covid-19 y restricciones a los principales destinos, la semana de Turismo de 2023 (entre el 1° y el 9 de abril próximo) se presenta como una oportunidad para las agencias de viaje, uno de los rubros más afectados por la pandemia.

Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi), dijo a El País que la semana de Turismo genera mucha expectativa, ya que hay muchas propuestas sobre la mesa, donde se destacan Brasil y el Caribe. A su vez, Europa cuenta con varios planes para los turistas locales, añadió.



En cuanto a los precios, indicó que se encuentran “dentro de lo esperado” y que “no hay grandes sorpresas” en comparación a la semana de Turismo de este año.



El País realizó un relevamiento con agencias de viajes sobre las diferentes propuestas y precios.

Hiperviajes

Rodrigo Rosales, gerente de dicha firma, comentó a El País que cuentan con paquetes con los destinos habituales elegidos por los uruguayos para esa semana, tales como Chile, Perú, Brasil y Caribe (Punta Cana y Cancún).



Los paquetes son diversos (siempre con estadía y vuelo incluido) y su precio varía según el destino seleccionado. Por ejemplo: si el pasajero decide viajar a Santiago de Chile, puede encontrar un paquete por US$ 800 y a Perú (visitando Lima, Cuzco y Machu Picchu) por US$ 780.



Los precios se elevan si se opta por Brasil o el Caribe. Un paquete con siete noches de alojamiento en Búzios cuesta US$ 870, mientras que el precio se eleva un poco si decide visitar Porto Galinhas, ya que este sale US$ 1.100 aproximadamente.

En cuanto al Caribe, los precios pueden variar dependiendo de la calidad del all inclusive, establecimientos donde los turistas prefieren hacer base debido a la tranquilidad que brindan, sumado a que todos los servicios que ofrecen ya están pagados con antelación por quien reserva. Esto es un diferencial a la hora de elegir este destino, según Rosales.



Al analizar los precios, se puede encontrar un all inclusive en Cancún por siete noches a US$ 1.700, mientras que en Punta Cana el precio se eleva, llegando a los US$ 2.000 por ocho noches.

Cisplatina

Laura Leiza, directora general de esta agencia de viajes, aseguró que cuentan con muchas reservas y que “ya quedan pocos lugares para Brasil y el Caribe”. Además, tienen varios paquetes hacia destinos europeos, tales como Inglaterra, España, Portugal, Países Bajos y otros.



Los paquetes son variados. Algunos de ellos son los siguientes: el “Grupo Acompañado Premium” cuenta con una combinación de 12 días, visitando Marruecos y Madrid por US$ 5.590 y el “Grupo Acompañado POP” con destino a Malta y Madrid por 13 días a US$ 4.790.



Si se desean agregar más destinos, también hay otros paquetes con más opciones. Cisplatina ofrece el llamado “Luces de Europa” (visitando Londres, París, Brujas, Bruselas y Ámsterdam) por 12 días a US$ 3.690; “Escapada Ibérica” (con destino a Oporto, Aveiro, Fátima, Lisboa, Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid) por 12 días a US$ 3.790; “Escapada Imperial” (pasando por Praga, Bratislava, Viena y Budapest) por 10 días a US$ 2.990 y por último uno con destino a playas de Grecia y Turquía por 15 días a US$ 4.990.

Toc Toc

Fernando Fernández, su gerente comercial, dialogó con El País y manifestó que por lo general (y para semana de Turismo 2023 no es la excepción) los destinos más demandados son Brasil y el Caribe, en ese orden. “Tenemos vuelos organizados y ya están casi todos vendidos en forma total, aunque aún quedan remanentes con destino a Porto de Galinhas, Caribe y también hacia Santiago de Chile. El problema es que en Turismo es cuando más viajan los uruguayos, por lo que la demanda supera la oferta”, explicó.



Si se desea vacacionar en Brasil, Toc Toc cuenta con paquetes tanto vía aérea como terrestre. Aún hay paquetes disponibles en ómnibus hacia Santa Catarina, Ferrugem, Bombinhas y Florianópolis con cinco noches de alojamiento a poco más de US$ 400 por persona, como también en avión con siete noches con desayuno incluido en el entorno de los US$ 700. Si se desea otro régimen de comida (como media pensión) el precio sube a unos US$ 1.000 aproximadamente.



En relación al Caribe, la empresa cuenta con el sistema all inclusive por siete noches a US$ 1.600 por persona. A su vez, cuentan con paquetes hacia Santiago de Chile por alrededor de US$ 400. Según Fernández, para esta ocasión Estados Unidos es otro destino solicitado por los uruguayos. “El 80% de los pasajes hacia allí están dirigidos a Miami, Orlando y Fort Lauderdale desde US$ 1.400 en adelante”, expresó.



En cuanto a Europa, Fernández sostuvo que los precios son más caros, aunque mucha gente cuenta con algún familiar o amigo en el destino seleccionado, por lo que se abstienen de pagar la estadía en un hotel. Solo el pasaje tiene un costo de US$ 1.500 hacia Madrid y Barcelona, por ejemplo.