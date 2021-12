El “Rolling Stone del blockchain” se reunió con Lacalle Pou y otras autoridades, ¿qué les planteó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los objetivos del gobierno ha sido atraer inversión y facilitar mecanismos para que esto suceda. Por este motivo, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió el día de ayer con el “Rolling Stone del blockchain”, quien le planteó el uso de esta tecnología en el sector público, la tokenización de activos físicos y el desarrollo de talento para que Uruguay sea un “hub de conocimiento en blockchain” en Latinoamérica.

En la reunión con el presidente, realizada en Torre Ejecutiva, participó el galardonado informático italiano, Silvio Micali, fundador de la plataforma de transacciones en blockchain Algorand, junto con el equipo conformado por los empresarios Marcos Taranto, presidente de Stiler, y los argentinos Eduardo Novillo y Ariel Scaliter, fundadores de Agrotoken.



“Realmente admiro su apertura. Hizo muy buenas preguntas”, destacó Micali sobre Lacalle Pou, en conversación con El País, donde explicó que las inquietudes del presidente estaban en la infraestructura y especulación de la plataforma, ya que hay blockchain en donde el único activo dentro de ella es la criptomoneda.



En este sentido, el informático explicó que la plataforma de Algorand permite transaccionar más activos, en donde se pueden tokenizar -digitalización de un activo tangible, que luego puede dividirse en pequeñas partes o tokens- activos como tierras o relativos al real estate, entre otros.



Asimismo, el grupo de empresarios señaló que el presidente quería comprender cuál era el aporte de esta tecnología con el plan estratégico del país.



¿El resultado de la reunión? La semana que viene comenzarán a trabajar con el asesor designado por Lacalle Pou, Juan Seré, afirmaron los empresarios.

Si bien el gobierno ya ha comenzado a trabajar en proyectos sobre blockchain -tecnología de cadena de bloques de información, que dentro de sus características se destaca que es descentralizada, inmutable y casi incorruptible-, los tres ejes centrales de las reunión fueron el uso de esta tecnología como infraestructura para registro de propiedad y espacios públicos, la tokenización de activos y el valor agregado que la implementación del blockchain implicaría para la industria del software en Uruguay.



“Hay mucho de lo que puede agregar el blockchain al gobierno, cualquier gobierno, en transparencia, eficiencia y participación del público en general”, afirmó Micali.



En este sentido, en relación a los aportes que puede realizar esta tecnología en el sector público, explicó que “cuando el gobierno quiere transparentar interacciones, la criptografía puede hacer mucho para que estas sean seguras”, la cual permite que no estén expuestas, “sino que la privacidad de las personas sea respetada”.

“A nivel general, muchos de los servicios públicos están hechos para evitar que las personas sean estafadas. Parte del trabajo del gobierno es inspeccionar y combatir actos deshonestos. Pero, si desde un primer lugar, podés evitar que esto pueda ser realizado, ahorrás mucho dinero y termina siendo mucho más simple”, agregó.



En tanto, Scaliter señaló que “el blockchain trae una nueva categoría que es las finanzas descentralizadas, que es inclusión. Que sean descentralizadas no quiere decir que no tenga que haber quien cuente con las finanzas centralizadas o que no tengan que cumplir con las reglas que tiene que cumplir cualquier instrumento financiero”.



En este sentido, explicó que con esta tecnología provee a las transacciones de transparencia, además de quitarles “fricción y costos, lo que las hace más accesibles”, permitiendo una liquidez “inmediata”.

Asimismo, en cuanto a los primeros pasos que darán en la tokenización de activos, los empresarios señalaron que comenzarán por aquellos relacionados con real estate y el agro.



Este proceso de digitalización de activos tangibles, según explicó Scaliter, “permite fraccionar cualquier activo en la forma mínima que vos quieras, en un token y de esa forma generás liquidez, mercado secundario, inclusión y más”, ya que se puede invertir en mínimos menores que de la forma tradicional.



“También la facilidad de tener un token que represente real estate, te permite usarlo como colateral o garantía. Entonces comienzan a haber nuevos modelos de negocios que antes no era posible porque no existía esto”, sostuvo.



Innovación