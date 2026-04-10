Rely R8 desembarca en Uruguay y se suma a la competencia de pick-ups medianas

Grupo Sevel eligió la Expoactiva Nacional 2026 como escenario para presentar Rely, una nueva marca de pick-ups que incorpora a su portfolio, en una apuesta por consolidar su crecimiento en uno de los segmentos más competitivos del mercado automotor. La feria, realizada del 18 al 21 de marzo en Soriano, reunió a los principales actores del sector agroindustrial configurándose como un espacio estratégico para este tipo de lanzamientos.

Fue allí que la compañía presentó oficialmente la Rely R8, una pick-up mediana que busca responder tanto a las exigencias del trabajo intensivo en el campo como a las nuevas demandas de movilidad. El lanzamiento se enmarca en una estrategia más amplia de expansión de las propuestas de Grupo Sevel.

Rely R8

Segmento clave

La llegada de Rely representa el desembarco de una nueva división de pick-ups desarrollada por el Grupo Chery Holding, con foco en vehículos robustos, tecnológicos y competitivos en precio. La R8 es su primer modelo en Uruguay y apunta a competir en un segmento de alta exigencia.

“Para el grupo es una buena oportunidad de negocio incursionar en este segmento”, señaló Gonzalo Blanco, responsable comercial de Rely. En esa línea, destacó que la propuesta combina versiones nafteras y turbodiésel “con todo el equipamiento necesario para funcionar como herramienta de trabajo y también como vehículo de disfrute”.

La elección de Expoactiva no fue casual: “Es el ecosistema natural para este tipo de producto y nos permite recibir público de todo el país”, explicó.

Rely R8: diseño y enfoque tecnológico

Rely, la nueva incorporación de Grupo Sevel

La Rely R8 es una pick-up mediana de más de 5,3 metros de largo, con chasis de largueros y una configuración pensada para condiciones exigentes. Su diseño incorpora una estética robusta, con parrilla frontal dominante, iluminación LED y elementos funcionales orientados al uso off-road.

Blanco subrayó que el modelo se introduce como “un producto premium, con una estética agresiva y muy buena calidad”, y remarcó la incorporación de sistemas de seguridad que aportan valor en entornos de trabajo. “Hoy la seguridad es clave y creemos que es una muy buena incorporación para este tipo de vehículos”, afirmó.

En su el interior, la propuesta se apoya en la tecnología, con pantallas ampliasde gran tamaño, tablero digital, conectividad avanzada y sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), disponibles en las versiones más equipadas.

Motorizaciones y capacidades

La R8 llega al mercado con dos opciones de motorización. Por un lado, una versión naftera con motor 2.4L de origen Mitsubishi, orientada a la confiabilidad y a un menor costo operativo. Por otro, una variante turbodiésel 2.3L que prioriza el torque, hasta 420 Nm, y la eficiencia en jornadas exigentes.

Ambas configuraciones ofrecen alternativas de tracción y transmisión, adaptándose a distintos perfiles de usuario. En términos de desempeño, alcanza una capacidad de carga cercana a los 1.000 kg y puede remolcar hasta 3.000 kg, con una estructura reforzada y sistemas de suspensión diseñados para condiciones demandantes.

Además, incorpora modos de conducción todoterreno, bloqueo de diferencial y asistencias electrónicas que optimizan su comportamiento en distintas superficies. En las versiones diésel, incluso, suma doble bloqueo de diferencial, un diferencial en el segmento. “Eso la convierte en un vehículo muy interesante, con capacidades que hoy no son habituales”, destacó el ejecutivo.

Grupo Sevel en Expoactiva Nacional 2026