Pórtland: nuevo competidor hace perder más a Ancap, que acelera asociación con privados

El ingreso durante el primer semestre del año de la compañía de origen brasileño, Cielo Azul en el mercado uruguayo del cemento, encendió las alarmas en el gobierno y en Ancap, porque con una inversión de más de US$ 140 millones en una fábrica de cemento pórtland de última tecnología, el objetivo estaba claro: competir con la empresa estatal y con Cementos Artigas, los dos grandes jugadores del mercado hoy.

Hasta antes de la aparición de Cielo Azul, el mercado de cemento en Uruguay estaba repartido entre Cementos Artigas (propiedad de la española Cementos Molins y la brasileña Votorantim) con el 45% de las ventas al mercado interno, Cementos del Plata (propiedad de Ancap) con el 42%, Cementos Charrúa (Cimsa, propiedad de Diego Lugano y Diego Godín que importa cemento) con el 8% y la Compañía Nacional de Cementos (que no produce y vende Cementos Artigas) con el 5%.



Desde Ancap la situación se veía con preocupación porque su línea de negocio de pórtland da pérdidas sistemáticas de entre US$ 8 millones y US$ 10 millones anuales desde hace 20 años y tiene un atraso tecnológico en sus plantas de producción que llevan a que los costos de producción de cemento de Ancap sean alrededor del doble de los que tiene su principal competidor, Cementos Artigas.



“Estamos complicados” había dicho el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic en octubre al concurrir a la comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado para explicar la situación del ente.



Finalmente, los impactos de la nueva planta de Cielo Azul -que fue inaugurada en septiembre de este año y cuya capacidad de producción es de 600.000 toneladas de cemento por año- ya se vieron reflejados en los números de Ancap del tercer trimestre.

Según el balance presentado por el directorio de la empresa a la prensa el pasado martes, la línea de negocio de producción de pórtland dio pérdidas por US$ 3,6 millones en el acumulado a septiembre, lo que significó un millón de dólares más en comparación con el mismo período del año pasado.



Para poder ver el resultado del negocio del pórtland para Ancap, a las cifras correspondientes a la producción además se le debe sumar el resultado que tuvo Cementos del Plata que implica la operativa comercial -más el negocio de la cal-, dado que Ancap le vende el producto a esta empresa vinculada que es la encargada luego de colocarlo en el mercado.



La pérdida de esa empresa fue de US$ 1,4 millones, por lo que de forma aproximada, según explicó Stipanicic, el negocio del portland dio pérdidas por unos US$ 5 millones hasta septiembre.

“Es un negocio en competencia, hay un nuevo jugador en el mercado que el año pasado no estaba y hay una afectación aunque controlada. La pérdida es por precio y por volumen”, explicaron desde el directorio de la compañía estatal.



En el balance del tercer trimestre de Ancap, el impacto por el ingreso de Cielo Azul en el mercado se visualiza solo en el mes de septiembre, es decir que hay solo un mes computado.



Sin embargo, desde el directorio estiman que el impacto se verá con mayor determinación en los números del cuarto trimestre del año.

Baja de precios.

Con el ingreso de un nuevo competidor al mercado la competencia se incrementó y por tanto, los precios han bajado. Según explicó en el mes de octubre a El País el economista y presidente del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic), Alfonso Capurro “en la coyuntura actual se está observando en el mercado la presión a la baja sobre los precios del cemento producto de la mayor competencia”.



De acuerdo con el economista, “esto posiblemente es una buena noticia a corto plazo para las obras en curso dado que el costo del cemento se está ajustando a la baja. En contrapartida agrega más presión sobre la ecuación económica de Ancap, que posiblemente verá en el próximo año una reducción de las toneladas vendidas de cemento y/o una baja en el precio promedio, dos fenómenos que podrían profundizar las pérdidas operativas de la división de cementos”, añadió Capurro.

Asociación con privado.

Por ese motivo, la empresa estatal busca asociarse con privados en este rubro. “Si queremos que Ancap siga compitiendo con estas empresas privadas, con otras y en el mundo, tenemos que asociarlo y hacia allí vamos”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou en septiembre al anunciar el plan de asociación integral en el negocio de cemento y cal.



Actualmente, Ancap se encuentra en la primera etapa de la asociación que consiste en un data room técnico en el que la compañía comparte información básica del negocio con las siete empresas interesadas hasta el momento. Además, en este período Ancap está por firmar un acuerdo con el socio minoritario de Cementos del Plata, Loma Negra que aunque tiene una participación menor al 1%, tiene una cláusula de preferencia que le permitiría igualar la mejor oferta.



La primera etapa durará hasta el 15 de febrero y entre el segundo y tercer trimestre del año próximo, se avanzará en el procedimiento competitivo especial que deberá contar con la autorización del Poder Ejecutivo.



Luego de eso se organiza un segundo data room en el que Ancap brindará a los interesados toda la información sensible del negocio, presentará sus condiciones e incorporará los requerimientos de los privados. Eso se transformará luego en un pliego de licitación que será subastado y se espera que la asociación pueda entrar en funcionamiento en el primer semestre de 2023.