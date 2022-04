Portabilidad numérica: de enero a marzo hubo más de 22.000 solicitudes de cambio

En el primer trimestre de 2022 hubo 22.725 pedidos de cambio de número, detalló la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en su informe sobre la portabilidad numérica.

Asimismo, desde enero hasta marzo hubo 14.346 solicitudes rechazadas por ABD (es decir, por el administrador de la base de datos), 12.417 rechazadas por el operador donante (por el operador en el que está el usuario) y 140 solicitudes no activas (están agendadas para hacer la portación, pero siguen en el proceso, que puede durar un máximo de tres días hábiles).



para saber

¿Por qué hay solicitudes rechazadas?

Como establece el reglamento de implementación del sistema de portabilidad numérica, a la hora de gestionar una solicitud de portación, el administrador de la base de datos debe validar el Número de Identificación Personal (NIP) de Confirmación, su vigencia y su concordancia con el número objeto de portación, la existencia de solicitudes de portación en trámite para el número a portarse, que el usuario no haya superado tres portaciones exitosas en el año, la correspondencia del número a portarse con el Operador Donante declarado por el Usuario y que no se haya portado en los treinta días calendarios anteriores. Si se incumple cualquiera de los requisitos, se rechazará la solicitud.



En cuanto al operador en el que esté el usuario, este podrá rechazar la solicitud cuando: la información recibida es incompleta o incorrecta; el número a ser portado se encuentre reportado como extraviado, robado o hurtado; el número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago, se haya terminado el contrato por tal causa, o cuando exista Deuda Exigible de acuerdo a los registros del operador en el momento del control; el número no esté asignado o haya sido dado de baja; el número a ser portado haya sido desactivado por fraude, uso ilegal o antirreglamentario.