Polémica en la Caja Profesional: sepa cuáles son los salarios del directorio y qué variaciones se prevén

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) enfrenta una crítica situación financiera y precisa dinero para cubrir los déficits operativos crecientes. Según cálculos del organismo, aún considerando los efectos de una futura reforma estructural (basada en el anteproyecto presentado en 2020 por la Cjppu), en todo el período 2021-2026 se registrarían déficits crecientes que van desde aproximadamente US$ 65 millones en 2021, hasta un entorno de entre US$ 110 millones y US$ 130 millones en 2026.

Como forma de mitigar en parte esa situación deficitaria, la actual directiva -presidida por Gonzalo Deleón- aprobó el 4 de febrero de este año una resolución que estableció la reducción del 22% de los salarios del directorio, los cuales no podrán superar el ficto correspondiente a la categoría 10, la máxima de la escala que usa el organismo (en la que los afiliados aportan en función a niveles y no en relación a sus ingresos reales).

La iniciativa de la actual directiva de rebajar los salarios fue impulsada en el marco de lo previsto en el anteproyecto de ley de reforma de la carta orgánica de la Caja Profesional, que el organismo presentó el año pasado a la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).



Sin embargo, en el borrador de recomendaciones de reforma jubilatoria -elaborado por los nueve miembros del oficialismo en la CESS-, se cuestionó el anteproyecto de ley de la Caja por entender que “no reúne las características necesarias para dotar a su plan de beneficios y financiamiento de una viabilidad razonable para un régimen previsional” y le encomendó la creación de un nuevo plan de reforma.

La reducción salarial no fue aprobada por unanimidad en el directorio y recibió el voto en contra del director en representación de los afiliados activos, Oscar Castro y del representante de los jubilados, Robert Long. Semanas atrás en diálogo con El País, el director en representación de los pasivos, Odel Abisab, explicó que la negativa de acompañar la rebaja salarial propuesta se debió a que “para una tarea de tal responsabilidad” como la del directorio de la Cjjpu, “los sueldos no son altos para quienes trabajamos en serio dedicando una gran cantidad de horas”.



Además, entre quienes se oponen a esta resolución también critican que la reducción en las remuneraciones comenzará a regir para el próximo período, es decir a partir de que asuma el nuevo directorio, cuyas autoridades serán electas el próximo 20 de octubre. “¿Por qué no donan ahora ese 22% de sus sueldos?”, critican desde la oposición.

Es que la ley Orgánica de la Cjppu establece que las retribuciones nominales mensuales de los miembros de la directiva deben ser fijadas 90 días antes a la realización del acto electoral, el cual tendría que haber sido en junio de este año pero fue postergado a octubre por la crisis sanitaria. Es decir que la rebaja dispuesta se aplicará a los directores que cumplan funciones en el período comprendido entre el 2021 y 2025.

Salarios.

¿Cuánto gana el directorio de la Caja Profesional hoy y cuánto variarán los sueldos de la próxima directiva?



La directiva está integrada por un presidente, un secretario y cinco directores con sueldos que se ajustan por Índice Medio de Salarios Nominales, además cuentan con una compensación según su núcleo familiar.

Según los datos a los que accedió El País, a julio de este año el presidente del organismo percibía un sueldo nominal de $ 215.044 (unos $ 131.344 líquidos aproximadamente), el secretario $ 182.719 (unos $ 114.218 líquidos) y los directores perciben un sueldo nominal promedio de $ 165.896 (unos $ 103.609 líquidos).



La compensación especial según el núcleo familiar del directorio establece que además reciben $ 2.107 por cada hijo, $ 5.496 en caso de soltería y $ 8.300 si son casados.



A nivel gerencial, los sueldos a julio de este año determinan que el gerente general percibía un salario nominal de $ 656.462 (unos $ 319.898 líquidos), mientras que los seis gerentes reciben un salario nominal promedio de $ 325.315 (unos $ 211.018 líquidos), en tanto el auditor interno tiene un sueldo nominal de $ 331.278 (unos $ 215.022 líquidos).



Para tener una idea, el presidente de la República tiene un salario de $ 403.242. liquidos.



En este caso no reciben una compensación según el núcleo familiar pero sí reciben una partida extra por el cumplimiento de los objetivos y la evaluación por competencias. Dicha compensación puede alcanzar un mínimo del 20% sobre el sueldo básico y un máximo del 25% sobre el sueldo básico.

Los nueve jefes de departamento perciben un salario nominal promedio de $ 214.233, mientras que los 19 técnicos cobran $ 199.701 nominal.



Por otra parte, los sueldos nominales de oficiales, administrativos, analistas y personal de servicios oscilan en promedio entre los $ 153.157 y los $ 109.494.



Tanto los jefes de departamento como los oficiales, administrativos, analistas y personal de servicios, reciben además una compensación por evaluación de competencias que puede ser como mínimo un 4,76% sobre el sueldo básico y un máximo de 6,42%.

Además, para algunas áreas de la Caja Profesional hay otras partidas extra de alimentación y otras que contemplan por ejemplo la cantidad de años que lleva la persona en la institución.

Variación.

Con la rebaja salarial planteada para las autoridades del próximo Directorio de la Cjjpu, el presidente pasaría a percibir un sueldo nominal de $ 215.044 a uno de $ 167.735. En tanto, el secretario pasaría de $ 182.719 a recibir $ 142.521 y los directores pasarían de un salario nominal mensual de $ 165.896 a uno de $ 129.470.



En tanto, si la reducción se hiciera además en todos los otros niveles de la escala retributiva, el gerente general pasaría de percibir unos $ 656.462 a unos $ 512.041 mensuales. Los otros seis gerentes pasarían de un sueldo nominal de $ 325.315 a uno de $ 253.746 y el auditor interno percibiría $ 258.397, unos $ 72.881 menos que los $ 331.278 que percibe hoy.