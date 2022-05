Nuevo aumento en el precio de la harina: la suba se trasladará a consumidores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de la semana que viene aumentará el precio de la harina, entre un 10% y un 15%, y se trasladará al precio final de los panificados, aunque aún no está definido “cuánto ni cuándo”, según explicaron desde la Cámara de Industriales Panaderos de Uruguay (CIPU) a El País.

Además del aumento del precio de los commodities a nivel global, a raíz de los impactos económicos generados por la invasión a Ucrania, junto al aumento de otros costos como el combustible, el presidente de la CIPU, Álvaro Pena, afirmó que la cancelación de las exportaciones de trigo por parte de India, el cual es uno de los grandes productores junto con China, “hace que el precio siga presionando hacia arriba”.



“Nosotros somos tomadores de precios. La semana que viene va a subir. A parte de lo que estaba complicado, se complicó más”, señaló Pena.

Asimismo, destacó que el precio del trigo por tonelada se ha apreciado en el último tiempo, en donde ha estado por encima de los US$ 470.



Por esto, el día de hoy se reunirá la cámara para determinar el monto a aumentar y a partir de cuándo se llevará a cabo, ya que si bien se sabe que se trasladará al público esta suba, aún se deben analizar otros factores que también van a impactar en los precios, como el ajuste de salarios que busca adelantar el Ejecutivo.



A su vez, también destacó que se espera que el precio se aumente entre fines de mayo y principios de junio, ya que aún cuentan con harina las panaderías.



“Todavía no tenemos números, pero aumentar tiene que aumentar”, afirmó.



““Te suben los sueldos, te suben la leyes sociales, te suben costos como combustibles, como te sube todo. Eso todo tiene incidencia en el precio final”, agregó.



Del mismo modo, destacó que otro factor a tener en cuenta al momento de determinar el aumento es que la exoneración al IVA de los panificados, la cual se extendió por 30 días a partir del 8 de mayo, no continuará en vigencia.

En este sentido, señaló que están haciendo las “gestiones” desde la CIPU para que esta exoneración se pueda prolongar por más tiempo, aunque destacó que “la exoneración del impuesto es una resignación de recaudar del gobierno. No podemos participar de eso en nada. Los que dejan de recaudar son ellos”.



Por otra parte, Pena afirmó que para el segundo semestre de 2022 “no va a haber trigo”, por lo que se espera que se deba importar este commoditie, lo que deberá sumar los costos de fletes, los cuales han aumentado desde el comienzo de la pandemia de covid-19, por los cuellos de botella en la logística internacional, entre otros motivos.



En este sentido, destacó que si bien no se sabe si aún seguirá subiendo, pero sí es “seguro que no baja”.



Del mismo modo, en relación a la competencia con los panificados de la región, explicó que los precios de Brasil están entre un 30% o 40% por debajo de los uruguayos y la harina argentina, con el fideicomiso para abaratar sus costos y su tipo de cambio, destacó que la relación es “uno a cinco”.