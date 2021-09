El mundo en el que se metió Uruguay: criptodivisas de fútbol, ¿qué son los Fan Tokens?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mundo del deporte se empieza a mezclar con el de las criptomonedas de a poco. A nivel mundial, algunos clubes de fútbol lanzaron sus Fan Tokens -activos digitales- con el objetivo de crear otra entrada de dinero. Uruguay no fue la excepción, y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció a finales de junio que tendrá su propia criptomoneda.

También está el caso de Lionel Messi, que fichó en agosto con el Paris Saint-Germain. El equipo contó que el futbolista recibió una “gran cantidad” de ‘$PSG Fan Tokens’. Después está la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tiene su propia criptomoneda llamada $ARG. Se lanzó el 10 de junio y, según la organización, “el lote inicial se agotó en apenas unos minutos y fue adquirido por hinchas de todo el mundo”.



Otros clubes que tienen son: Fútbol Club Barcelona, Manchester City, Juventus, AC Milan, Inter de Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Club Atlético Independiente y Universidad de Chile.



Ahora, ¿qué son los Fan Tokens? La respuesta es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. Primero, hay que entender que hay distintos tipos de tokens. La primera diferenciación que realizó -en diálogo con El País- el CEO de Infuy, Alejandro Narancio, es entre los nativos y los no nativos. Los nativos se crean y existen en sus propias plataformas, por ejemplo, el bitcoin. Por otra parte, los no nativos se hacen en determinadas plataformas con contratos inteligentes, y los puede crear cualquier persona o empresa.

Dentro de los no nativos, hay dos grupos. Por un lado están los fungibles, es decir, que son intercambiables. Un ejemplo en el sistema tradicional es el dinero, que no importa cuál sea el billete de $ 100 mientras sea verdadero. Por otro lado están los no fungibles, que son únicos y no intercambiables. “Se están usando mucho para representar obras de arte, propiedad intelectual, o cualquier cosa física que se quiera representar en la blockchain”, indicó.



Volvamos a la pregunta inicial: ¿qué son los Fan Tokens? Son tokens no nativos e intercambiables.



Narancio explicó que los clubes deportivos o cualquiera que tenga fanáticos puede emitirlos. Al mismo tiempo, cualquier persona puede comprar y, de esa manera, acceder a determinados beneficios. No hay un estándar de lo que ofrecen. Puede ser votar en la próxima elección de la camiseta del equipo, descuentos en el merchandising del club o elegir la canción que se pone cuando se mete un gol.

En el caso del PSG, una de las cosas que pueden hacer los hinchas es elegir un mensaje de motivación para que aparezca en la pared del vestuario. Además, en el pasado los tenedores de las criptomonedas han tenido videollamadas mano a mano con los jugadores, según un comunicado del club.



No es lo mismo tener uno que 10. “Un solo Fan Token te da derecho a acceder a todas las ventajas”, pero cuantos más “poseas mayor será tu capacidad de influencia y tus posibilidades de obtener recompensas (el voto de cada hincha se multiplica por el número de tokens que posee)”, explicaron a El País desde el departamento de comunicación de Socios.com.



La siguiente pregunta es cómo se adquieren los tokens, que se pueden obtener desde cualquier parte del mundo. Narancio contó que hay dos opciones. Un camino es comprar sin intermediarios y de manera directa. La otra es a través de exchanges, que son casas de cambio online. Es la misma lógica que se aplica cuando se quieren cambiar dólares físicos a pesos: la persona va a la institución financiera que se dedica a la compraventa de divisas.



El próximo paso es entender dónde se guardan. Narancio señaló que es necesario tener una billetera para interactuar con las plataformas. Hay aplicaciones de celular o de escritorio, extensiones para el navegador, hardware wallets, entre otras opciones. Más allá de cuál se elija, todas tienen una contraseña privada, de la cual es importante tener una copia. “Si perdés o se te rompe el celular y no la respaldaste, perdés el acceso a los token para siempre. Si alguien te roba el celular, puede mover los fondos”, advirtió.

Monedas de bitcoin. Foto: Archivo

También explicó que, si no se retiran de las exchanges, la persona no es dueña de sus tokens. Entonces, la “mejor práctica” es adquirirlas y hacer el retiro a la billetera personal, que tiene una dirección compuesta por número y letras. En el sistema tradicional vendría a ser como el número de cuenta bancaria.



¿Cuál es uno de los errores que cometen los que recién arrancan? Comprar US$ 100.000 en bitcoin en un exchange y transferirlos a una billetera que se descargó en el celular. “Si vamos al sistema tradicional, ¿se guardan todos los ahorros en la billetera de la cartera o el pantalón? No hagas lo mismo en este ambiente. Se puede tener cualquier cantidad de billeteras y con distintos niveles de seguridad”, comentó.



El valor del token depende de oferta y demanda: cuanto más se compre, más cara. El miércoles sobre las 13:40 un Fan Token del PSG valía US$ 28,62, del Manchester City US$ 18,28, del Fútbol Club Barcelona US$ 17,43, según la información disponible en la página Fan Market Cap. Por su parte, el token de la AFA valía US$ 3,31 y la del Club Atlético Independiente US$ 2,16.



“La demanda varía en función de diversas circunstancias, entre ellas, por supuesto, el desempeño deportivo del equipo. Recientemente se registró una fuerte demanda por adquirir Fan Tokens” del PSG a raíz del fichaje de Messi, dijeron desde el departamento de comunicación de Socios.com.