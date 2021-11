Montevideo es la segunda ciudad más cara de América Latina para comprar un apartamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Montevideo es una de las ciudades más caras de América Latina para comprar un apartamento. El metro cuadrado de la capital uruguaya se coloca como el segundo más costoso en un relevamiento que realizó el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la universidad argentina Torcuato Di Tella.

La ciudad con el metro cuadrado más caro de la región es Santiago de Chile con US$ 3.441. Como se mencionó anteriormente, Montevideo queda segunda con US$ 2.923 por metro cuadrado. La tercera es Buenos Aires con US$ 2.600 y la cuarta Ciudad de México con US$ 2.420.



En la vereda contraria quedan Quito (US$ 1.225), Bogotá (US$ 1.239), Córdoba (US$ 1.311) y Rosario (US$ 1.544).



El Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), divulgado este jueves, toma el precio del metro cuadrado de apartamentos en barrios de 14 ciudades de nueve países de América Latina. Los valores son los "pedidos por el vendedor" en los avisos clasificados en sitios web, y no los de transacción, indica el informe.



Las viviendas son de uno y dos dormitorios (se excluyen monoambientes), en inmuebles de entre US$ 10.000 y US$ 300.000, con una superficie cubierta entre 20 y 100 metros cuadrados, y "suma de metros cubiertos (incluida la cochera) y la mitad de los descubiertos inferior a 200 metros cuadrados".