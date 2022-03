La moneda que llegó a su valor mínimo histórico por la subida del precio del petróleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La rupia india alcanzó este lunes su valor mínimo histórico al cambiarse por poco más de US$ 77 en los mercados de divisas internacionales, arrastrada por la subida de los precios del petróleo que ha desencadenado el conflicto armado entre Ucrania y Rusia.

La rupia llegó a cotizar esta tarde a 77,02 por dólar, rebasando su anterior mínimo histórico que alcanzó en abril de 2021, cuando equivalía a US$ 76,9.



El aumento de los precios del petróleo, como el Brent, que este lunes llegó a venderse a US$ 130,21 el barril, y la fuga del dinero extranjero, ambos consecuencia de la guerra en Ucrania, son las principales razones de esta depreciación, explicó el profesor de economía en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, Rohit Azad



Ante la incertidumbre generada por el conflicto, los inversores extranjeros están retirando el dinero de la India y llevándolo "a mercados seguros, y los precios del petróleo se están disparando, por lo que la factura de nuestras importaciones aumenta drásticamente" y provocan esta pérdida de valor de la moneda, precisó.



La economía de la India, la sexta más grande del mundo, es especialmente dependiente del petróleo, importando en febrero una cantidad de crudo superior a los US$ 15.000 millones, un 27% de todas sus importaciones en dicho mes.

Desde el comienzo del conflicto, el pasado 24 de febrero, el Brent ha escalado más de un 34%, y hoy alcanzó máximos históricos de 2008 por el temor al déficit de suministros.



Ante esta tendencia, Azad no espera que el valor de la rupia remonte mientras perdura la guerra, lo que agravará la alta inflación que en los últimos años ha caracterizado al país asiático, deteriorando cada vez más la vida de la sociedad india.



La rupia ya entró en 2022 envuelta en debilidades, tras casi cuatro años ininterrumpidos de depreciación, y con numerosos expertos esperando que se depreciara hasta mínimos históricos a mediados de año.



Sin embargo, el conflicto armado entre Ucrania y Rusia ha adelantado dichas previsiones.



Desde que un dólar equivaliese a 63,85 rupias el 1 de enero de 2018, la moneda india no ha dejado de devaluarse, hasta cotizar esta tarde a 77,02 por dólar, lo que se traduce en una reducción superior al 17% de su valor.