En vivo 7 de marzo: Rusia propuso corredor humanitario hacia su país y Ucrania lo rechazó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el duodécimo día de la guerra entre Rusia y Ucrania, y ante una tercera ronda de negociaciones, Rusia aprobó una lista de países "hostiles" y se ausentó del inicio de las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia. Previamente, decidió abrir corredores humanitarios para civiles desde las ciudades de Kiev, Mariupol, Jarkov y Sumi, pese a que los intentos anteriores fracasaron por operaciones militares de las que ambas partes se acusaron mutuamente. El Gobierno ucraniano rechazó como "inaceptable" ese plan.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este lunes a la comunidad internacional un "boicot a las exportaciones rusas" y en especial a la compra de petróleo y derivados del crudo. El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, reportó intensos combates en las afueras de la ciudad. En tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas cifraron en más de 11.000 las bajas de soldados rusos ocasionadas desde que empezó la ofensiva de ese país, el pasado 24 de febrero.

Rusia estuvo ausente en el inicio de las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) frente al requerimiento lanzado por Ucrania que pide al tribunal de la ONU que ordene a Moscú el fin de su invasión militar.



”El tribunal lamenta que Rusia no haya comparecido” en el comienzo de estas reuniones, dijo Joan Donoghue, jueza que preside la CIJ, indicando que había sido notificada la ausencia por parte del embajador ruso en Países Bajos ya que el tribunal tiene su sede en la La Haya.



Tercera ronda de negociaciones

El pasado sábado las dos partes establecieron la fecha de hoy para mantener la tercera ronda de negociaciones y buscar un alto el fuego.

La delegación rusa llegó este lunes a Bielorrusia para celebrar la tercera ronda de negociaciones con los representantes de Ucrania, informó la agencia rusa BELTA.



Por su lado, la parte ucraniana confirmó su participación y aseguró que las negociaciones comenzarán a las 16 horas (14:00 GMT).

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged... pic.twitter.com/ycfT9LT0tc — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Las partes mantendrán negociaciones en la zona conocida como Belovezhskaya Pushcha, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde se espera la llegada de la delegación ucraniana para esta misma tarde, según la agencia rusa.



La primera ronda de negociaciones entre las delegaciones de la Rusia y Ucrania se llevó a cabo el 28 de febrero, y la segunda, el 3 de marzo, ambas en territorio bielorruso.



Mientras, continúan los esfuerzos negociadores de la comunidad internacional: el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reunirá el lunes en Letonia con su homólogo israelí, Yair Lapid. Israel está intentando buscar una solución diplomática a la guerra, aprovechando que tiene estrechas relaciones tanto con Moscú como con Kiev.

"Intensos combates" en Kiev

"Se están produciendo intensos combates fuera de Kiev, donde el enemigo intenta acabar con Hostomel, Bucha, Vorzel e Irpin y mata a los civiles con extrema violencia", aseguró Vitali Klichko, alcalde de la capital ucraniana, en un discurso publicado en sus redes sociales.



Klichko aseguró que Yiuri Prilipko, el alcalde de Hostomel, una pequeña ciudad ubicada al norte de Kiev, "ha sido asesinado mientras repartía pan y medicamentos entre su gente"



"Insto a los habitantes a permanecer en sus casas o en refugios mientras la ciudad intensifica las medidas defensivas", insistió el alcalde.

Ucrania cifra en más de 11.000 los soldados rusos muertos

Según un informe publicado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

de Ucrania en su página de Facebook, hasta este lunes, cifra en más de 11.000 las bajas de soldados rusos. Se asegura que han destruido un total de 290 tanques enemigos, además de 46 aviones y 68 helicópteros.



Este balance, que no es posible contrastar con una fuente independiente y que no menciona bajas ni pérdida de equipo militar propios, asegura que también se han neutralizado 999 sistemas de artillería rusa o 454 embarcaciones de distinto tipo.



Las Fuerzas Armadas ucranianas explicaron en este balance que el cálculo de los daños en las filas enemigas "se está complicando por la alta intensidad de las hostilidades".



Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró este domingo que ha podido verificar que se han registrado 1.123 víctimas civiles, entre muertos y heridos, en la guerra en Ucrania, pero admitió que cree que las cifras reales son "considerablemente más altas, en particular en el territorio controlado por el gobierno".

Los corredores humanitarios

Según las fuerzas armadas rusas, se abrirá un corredor desde Kiev, que pasará por las ciudades de Gostomel, llegará hasta Chernobil y la localidad bielorrusa de Gden (Bielorrusia), Gomel, también en Bielorrusia, y posterior entrega de los desplazados por vía aérea a la Federación Rusa.



Desde Mariupol, la salida se realizará por dos vías. La primera ruta es desde Mariupol hasta Rostov del Don, ya en Rusia, para luego por transporte aéreo, ferroviario y por carretera seguir a destinos seleccionados o puntos de alojamiento temporal. La segunda iría desde Mariupol hasta Mangush, en la cuenca del Donetsk.



La ruta de Jarkov llegaría hasta Belgorod, ya en la federación rusa, hasta llegar a los refugiados por transporte aéreo, ferroviario y por carretera a destinos seleccionados o puntos de alojamiento temporal; mientras que desde Sumi saldrían dos rutas: la primera hasta Belgorod y la segunda hasta Poltava .



El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo hoy que su papel "no es ni puede ser el de garante de un acuerdo de alto el fuego", tras el fracaso de dos intentos de evacuación de civiles de la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, por la violación del cese temporal de las hostilidades.

El Gobierno ucraniano rechazó como "inaceptable" el plan ruso. "En dos ocasiones los rusos bloquearon la apertura de los corredores humanitarios bombardeando la ruta de los convoyes", escribió en su cuenta de Telegram la viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk.



"Ahora los rusos dicen que pueden abrir los corredores, pero quieren que los civiles se vayan al territorio ruso, lo cual es absurdo, cínico e inaceptable", añadió.



Zelenski pidió "un boicot a las exportaciones rusas"

En un nuevo videomensaje, el mandatario ucraniano recalcó que es necesario un nuevo paquete de sanciones de Occidente para frenar la guerra que Rusia lanzó hace doce días contra Ucrania.



Es necesario "un boicot a las exportaciones rusas, la negativa a comprar petróleo ruso y productos petroleros", indicó.



"Lo puedes llamar embargo o un acto moral cuando te niegas a dar dinero a terroristas", indicó Zelenski.



Ucrania lleva pidiendo desde hace tiempo a Occidente que no compre más petróleo a Rusia, de cuyos ingresos financia en buena parte su presupuesto, a fin de no permitir que recurra a ese dinero para financiar la invasión de Ucrania. Sin embargo, EEUU, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido aún no han tomado una decisión al respecto.

Lista rusa de país "hostiles"

Todos los países de la Unión Europea, además de Estados Unidos, Japón y Canadá, están incluidos en la lista de naciones hostiles que ha confeccionado el Gobierno de Vladimir Putin, según informó este lunes la agencia rusa Interfax.



La lista, además de estados, también incluye territorios extranjeros que, según Moscú, cometen acciones hostiles contra la Federación Rusa, las empresas y los ciudadanos de rusos.



Además se definen como países hostiles otros como Australia, Albania, Andorra, Gran Bretaña (incluida la isla de Jersey y otros territorios de ultramar que controla: como la isla de Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y Gibraltar), Islandia y Liechtenstein.



También están en el la relación Micronesia, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, República de Corea, San Marino, Macedonia del Norte, Singapur, Taiwán, Montenegro, Suiza, Japón y a la propia Ucrania.