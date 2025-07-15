Lanzan campaña de seguridad tripartita por accidentes laborales en el rubro de la construcción

Redacción El País

Ante la alta cantidad de accidentes y siniestros que han ocurrido en los últimos tiempos en la construcción, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los empresarios del rubro y el sindicato lanzaron una campaña de concientización, con el fin de advertir sobre los siniestros y evitarlos.

En el acto de lanzamiento, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, compartió algunos datos relacionados a esta problemática en la construcción uruguaya. El puntapié inicial de esta campaña, en este caso, se basa en las siete muertes que se han registrado desde el comienzo del 2025 hasta la fecha, sumadas a los 40.000 accidentes de trabajo que fueron constatados durante el año pasado solo en el sector de la construcción. Este hecho supuso un promedio de una muerte cada diez días en el rubro, según el ministro, razón por la cual el gobierno comenzar una serie de inspecciones generales a diferentes obras durante este año.

Obrero trabaja en la construcción de un edificio. Foto: Archivo El País.

En esta línea, Castillo mencionó que desde enero hasta la fecha han realizado 997 inspecciones en obras en construcción, y que en aproximadamente 400 de ellas se dejaron actas para que las empresas y sus empleados puedan dejar plasmadas denuncias y preocupaciones para que sean subsanados las carencias que se detecten en maeria de seguridad.

Por otro lado, el ministro afirmó que en 88 proyectos debieron realizar clausuras parciales ya que algunos lineamientos de seguridad no se estaban cumpliendo. Además, realizaron 17 clausuras totales de proyectos ante inconvenientes relacionados a este tema.

“Hay que revertir esto, se tiene que entender que de una vez por todas se necesita defender la vida y la salud, y que ni el sindicato —haciendo referencia al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca)— ni las empresas quieren tener un siniestro en su lugar”, agregó.

Juan Castillo. Foto: Marcelo Bonjour

Por su parte, Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), indicó que los accidentes en el sector de la deberían ser “inadmisibles”, pero que se le debe brindar a los trabajadores las herramientas necesarias, el entorno, la capacitación y la supervisión para poder hacerle frente a la situación.

“La distracción a veces es producto de falta de capacitación, de confianza y de supervisión. La construcción es desafiante, porque cada vez que hacemos una obra cada una es distinta. Hay obras en altura, bajo tierra, con riesgo eléctrico o de atrapamiento, realmente es complejo”, agregó.

Por otro lado, opinó que “es un disparate” que en el correr del año siete personas hayan muerto trabajando en el sector. “En la concientización es donde tenemos que trabajar como punto fuerte”, sentenció.