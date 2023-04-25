La particular política de Japón que va a contramano de buena parte del mundo, incluso Uruguay

El nuevo gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, aseguró que la entidad mantendrá su amplia estrategia flexibilizadora, que incluye tasas de interés ultrabajas, debido a que la inflación no es todavía lo suficientemente fuerte en el país como para plantearse una retirada de esas medidas. Así, mientras los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y los países emergentes tienen tasas altas, Japón va en sentido contrario.

“Por el momento, la tendencia de la inflación está por debajo del 2%, así que debemos continuar con la flexibilización monetaria”, dijo Ueda durante una intervención en el Parlamento de Japón.

Ueda asumió el cargo a comienzos de mes y, el jueves y el viernes, presidirá su primera reunión de la junta de política monetaria del BoJ, en la que se decidirá si el banco central nipón sigue adelante o no con su heterodoxa estrategia de estímulos desde hace una década.

Según explicó, cuando se prevea una inflación superior al 2% en la tercera economía mundial el BoJ “deberá normalizar su política de estímulos”.

Aunque el índice de precios de consumo (IPC) alcanzó un 3,1% en los 12 meses cerrados a marzo, el BoJ prevé que este indicador toque techo en los próximos meses y se reduzca hasta situarse por debajo del 2%, el objetivo fijado por el banco central nipón, en el actual ejercicio fiscal, detalló Ueda.

Para que el BoJ se replantee su actual estrategia, “las previsiones sobre la tendencia de la inflación para los próximos seis meses, un año o año y medio deben ser bastante fuertes y cercanas al 2%”, subrayó Ueda.

Al ser preguntado sobre si el BoJ contempla modificar su plan de control de la curva de rendimientos del bono estatal, respondió que esa opción dependería de la evolución de la economía, de la inflación y de otros factores. El banco central nipón mantiene sus tipos de interés de referencia negativos y su objetivo de que los bonos a 10 años oscilen en torno al 0%.

Con información de EFE