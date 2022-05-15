La apuesta de Uruguay para lograr la reactivación económica del sector turístico

CONGRESOS

El próximo 19 y 20 de mayo se celebrará en Punta del Este la reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

AGENCIA EFE

Uruguay apuesta a una infraestructura de “primer nivel” para albergar eventos masivos y congresos, como la próxima reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para las Américas que se celebrará el 19 y 20 de mayo en Punta del Este, con la idea de reactivar un sector muy castigado por la pandemia.

Así lo explicó en entrevista con la Agencia Efe Ignacio Curbelo, director general del Ministerio de Turismo (Mintur), quien señaló que las exoneraciones impositivas que Uruguay brinda hacen que el destino se posicione de forma “muy favorable” cuando los organizadores comparan presupuestos.

“Un turista de congresos gasta entre cuatro y cinco veces más que un turista tradicional”, ilustró el jerarca para destacar el porqué de esta apuesta.

Adicionalmente, subrayó que recibir a este tipo de visitantes tiene un “doble beneficio”, pues muchas de estas personas deciden repetir y volver con su familia de vacaciones. La Comisión Regional de la OMT para las Américas se celebrará en paralelo con el I Congreso Internacional de Turismo en Uruguay.

Esta semana, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, dio a conocer las cifras de visitantes durante los primeros tres meses de 2022 que auguran el inicio de un camino de recuperación. Cerca de 400.000 turistas ingresaron al país en el período y Punta del Este se convirtió en el destino más visitado. Los turistas que visitaron las playas uruguayas entre enero y marzo dejaron divisas por más de US$ 380 millones.

De esta forma, Uruguay apuesta a la recuperación de “la actividad más afectada” por la pandemia y que tiene un gran derrame en diversos sectores de la economía, como el transporte o los restaurantes, explicó el director de Turismo.

“De un día para otro se cerraron las fronteras, los aeropuertos y puertos y, por tanto, la actividad quedó totalmente paralizada”, recuerda Curbelo, quien, no obstante, afirma que “hoy el escenario es de reactivación”.