Casi 400.000 turistas visitaron Uruguay en el verano 2022 y gastaron US$ 383 millones

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, informó este miércoles que durante el primer trimestre de 2022 ingresaron a Uruguay 391.683 turistas, que gastaron US$ 383.109.152. En ese plazo visitaron el país 235.964 argentinos, 56.191 brasileños y 46.968 uruguayos no residentes, entre otros.

Durante la última temporada de verano, la mayor cantidad de turistas (153.095) fueron a Punta del Este y luego sigue Montevideo, que recibió un 18 % del flujo de visitantes (71.378), de acuerdo al informe de datos estadísticos del Ministerio de Turismo, al que tuvo acceso El País.

Respecto al gasto de visitantes durante el primer trimestre, los argentinos fueron los que más gastaron, sumando US$ 236.039.041. En segundo lugar, se ubicaron los brasileños (US$ 59.938.740) y en tercer término los uruguayos visitantes (US$ 26.201.229).



Si se observa dónde estuvieron concentrados los ingresos económicos, Punta del Este concentró el 62,6% del gasto que hicieron los visitantes (US$ 239.843.530), luego la capital recibió US$ 58.942.987 y las "costas oceánicas", en tercer lugar, alcanzaron US$ 23.850.427.

Si se compara con años anteriores, Uruguay recibió 233.694 visitantes en el mismo período de 2021 (con un gasto de US$ 179.373.938), frente a 1.000.909 visitantes de la temporada de verano de 2020 —previo a la pandemia del coronavirus— cuando el gasto fue de US$ 674.928.474. Mirando más para atrás, hace cinco años, en el primer trimestre de 2018, Uruguay recibió en ese plazo 3.711.948 visitantes, que gastaron US$ 2.154.770.925.

En tanto, en el primer trimestre de este año, 157.043 uruguayos residentes viajaron al exterior. 85.466 lo hicieron a Argentina, 40.716 a Brasil y en tercer lugar a Europa (13.677). Entre todos los destinos sumaron un gasto de $ US$ 113.291.690. En Argentina (US$ 37.351.687), Europa (US$ 29.369.997) y Brasil (US$ 24.068.527) fueron los destinos donde más gastaron los uruguayos en el exterior.



Respecto a las últimas temporadas de verano, en ese período de 2021 viajaron al exterior 92.517 uruguayos residentes, que gastaron US$ 100.282.221. En ese plazo de 2020, viajaron fuera del país 599.511, con un gasto de US$ 292.512.107. Hace cinco años, en la temporada 2018, salieron al exterior 1.947.218, que gastaron US$ 1.046.943.223.