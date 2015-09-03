Inflación en 9,48, más alta desde marzo 2014

La inflación llegó a 9,48% en los 12 meses cerrados a agosto, debido a la suba de precios del mes de casi 1,2%.

Pese al acuerdo de precios y a que el Banco Central (BCU) “planchó” al dólar en agosto, la suba de precios en el mes fue de 1,18%, muy similar a la de julio.

Con este dato, la inflación en los últimos 12 meses quedó en 9,48%, lejos de la meta oficial del BCU de entre 3% y 7%. Además, este nivel es el más alto desde marzo de 2014 (cuando estaba en 9,72%).

Por otro lado, en ocho meses del año, la suba de precios acumulada es de 8,17%.

El dilema para el gobierno en septiembre es si sigue “aguantando” al dólar (con lo que no permite una mejora de la competitividad) para contener la inflación o si por el contrario elige la competitividad y descuida el frente inflacionario.

A su vez, en septiembre le impacta la suba del precio del boleto urbano de Montevideo de 8,33% (2 pesos en el común).

En agosto, las mayores incidencias fueron de Alimentos y Bebidas (que explicó 0,43 punto del 1,18% de aumento) debido a la suba de la carne (que solo tenía algunos cortes en el acuerdo de precios), frutas y verduras (que tampoco entraban en el acuerdo). Lo siguió el rubro Transporte (que explicó 0,22 punto) debido a que buena parte de la suba de combustible (que se produjo el 22 de julio), pegó en agosto. Luego viene Vivienda (con una incidencia de 0,13) debido a aumentos en alquiler, gastos comunes y gas y supergas (estos últimos por la suba de combustibles).



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