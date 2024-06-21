El factor clave que marca el gobierno para avanzar en un aspecto que no es nada común en Latinoamérica

El gobierno destacó la importancia de la eficiencia energética en la que, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, ya supone su "segunda transición" hacia una matriz de producción eléctrica "100% renovable".

Así lo resaltó en el marco de un acto de entrega de certificados de eficiencia energética a diversos representantes de empresas del país el director nacional de Energía, Christian Nieves, quien acotó que estos certificados "son un instrumento más de la política de eficiencia energética".

"Hoy en Latinoamérica muchos países hablan recién de la primera transición energética y de que es algo que les ha costado mucho. Nosotros felizmente estamos hablando de la segunda transición, porque ya logramos que nuestra matriz de producción eléctrica sea prácticamente 100% renovable", resaltó.

En esa línea, Nieves calificó a la eficiencia energética como "un pilar muy importante" para la segunda transición del país, que culminó entre 2017 y 2020 la primera etapa de su transformación energética, a partir de la descarbonización de su matriz eléctrica, con un 97% de energías renovables.

"Lo que nos podamos ahorrar a partir de medidas de cambio tecnológico y de cambio cultural, es fundamental en este sentido", sentenció el responsable de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

"Está bien, tenemos los certificados, pero los certificados no son una política aislada de todo este ecosistema de lo que es la eficiencia energética. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando muy fuertemente en cuanto a la promoción del programa de Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas)", añadió Nieves.

Según el director, en el marco de ese programa, cualquier persona que tenga una Mipyme puede cambiar un electrodoméstico por uno "clase A" en la escala de eficiencia energética y eso redundará en un mayor beneficio, pues el Estado le devolverá "hasta el 70% de la inversión" con un tope de $ 100.000.

A su vez, tras esa inversión, acotó, las empresas se pueden presentar a las convocatorias del MIEM para recibir los certificados, que suponen un premio económico para sus beneficiarios.

(En base a EFE)