Extienden vigencia de cheques con viejo diseño

El Banco Central (BCU) decidió una nueva prórroga para la obligatoriedad de uso del nuevo formato de cheques y letras de cambio, que seguirán teniendo vigencia en su antiguo diseño hasta fines de octubre.

Una resolución divulgada ayer por el BCU, comunica que se extendieron "los plazos establecidos para la entrada en vigencia de los nuevos formatos de los documentos". Ante esto, se informa que el nuevo plazo límite será el 31 de octubre de 2016, fecha que alude a la emisión del documento y no a la fecha de presentación al cobro.

De esta forma la autoridad monetaria aplica una nueva prórroga a la Circular Nº 2.175 del 19 de marzo de 2014, que estableció las características que deben cumplir los nuevos documentos y había fijado la caducidad del antiguo formato al final de marzo de 2015. Días antes de ese límite, se resolvió extender el plazo hasta el 31 de marzo de 2016.

El documento del BCU establece que durante el período de vigencia de los dos formatos "no se deberán rechazar los documentos por el solo hecho de que correspondan al formato anterior".

Tampoco se podrán rechazar los "documentos con el formato vigente pero que hayan sido completados, en forma manual o automática, sin respetar exactamente el espacio previsto para cada dígito en los diferentes campos del documento".

El cambio de formato de los documentos bancarios se enmarca dentro del proceso de modernización de la Cámara Compensadora de Cheques (clearing) que desde octubre de 2014 pasó a ser totalmente digital.

Según explicó en su momento el BCU, la variación era impulsadas en el marco de una reforma del Sistema Nacional de Pagos con el objetivo de "modernizar y fortalecer" el proceso del clearing para optimizar el servicio a los clientes "minimizando riesgos y reduciendo los costos del sistema".

De acuerdo a los datos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) en 2015 fueron sancionadas 2.144 cuentas bancarias, siendo 1.611 suspendidas y 533 clausuradas. Estas cifras representan un aumento de 35% en relación al año anterior y la mayor cantidad desde 2003.

RESOLUCIÓN DEL BCU