Extienden beneficios tributarios para empresas afectadas por la pandemia

La Dirección General Impositiva (DGI) informó este jueves que se extiende la exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) mínimo y pagos a cuenta del Impuesto al Patrimonio (IPAT) a empresas de sectores que fueron afectados por la pandemia de COVID-19.

"La extensión de estos beneficios tributarios se estableció por la ley 19.989 del 1 de octubre de 2021 y abarca las obligaciones correspondientes a los meses 07/2021 a 10/2021", indica la dirección en su página web.



Los contribuyentes "deberán aplicar el mismo procedimiento para recuperar los pagos, establecido en la aplicación de la Ley N° 19.956. Quienes ya hayan acreditado la principalidad de la actividad ante DGI mediante una certificación emitida por contador público, sigue vigente y no deberán realizar trámite alguno", agrega.



La medida es para los contribuyentes cuya actividad principal sea alguna de las siguientes:

- Organización y realización de fiestas y eventos, con o sin locales.

- Organización y realización de congresos o ferias nacionales e internacionales.

- Agencias de viajes.

- Transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones, de pasajeros en remises, de pasajeros en taxímetros, choferes de aplicaciones, y arrendamiento de vehículos sin chofer.

- Salas de cine, distribución cinematográfica y teatros.

- Alojamiento y alimentación incluidos en el Grupo 12, Subgrupos 1, 2, 4 ,7 y 7.1.

- Artistas y actividades conexas no publicitarias.

- Alquiler, servicio y soporte de equipos de filmación, y prestación de servicios audiovisuales para eventos en general no publicitarios.

- Educación deportiva y recreativa, administración de otro tipo de instalaciones deportivas, y actividades de clubes deportivos.