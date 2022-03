Exportaciones crecieron 51% y la venta de carne bovina siguió con "fuerte dinamismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones registraron en febrero de 2022 un crecimiento interanual de 51% —si se incluyen las zonas francas—, al totalizar los US$ 1.020 millones, según los datos publicados por Uruguay XXI.

La carne bovina fue nuevamente el producto con mayor incidencia en el aumento del mes, mientras que también influyeron las ventas de productos lácteos, arroz, trigo, celulosa, vehículos, cebada y madera.



En el acumulado de los dos primeros meses de 2022, las exportaciones alcanzaron a US$ 1.862 millones, incluyendo zonas francas, lo que implica un aumento de 43,5% en la comparación con el mismo periodo del año pasado.



El principal impulso de las ventas viene dado por la carne bovina, al tiempo que lácteos, concentrado de bebidas y vehículos también muestran aumentos significativos.

En tanto, las ventas de carne bovina al exterior “continúan con un fuerte dinamismo”, según el informe. En este sentido, en febrero de 2022 crecieron 85% en la comparación interanual, al ubicarse en US$ 247 millones. A su vez, fue el primer producto exportado del mes de febrero con 24% del total y tuvo la mayor incidencia en la variación de las exportaciones.



“En un marco de firmeza de la demanda externa, el precio medio de exportación fue un impulso de las ventas y aumentó 32% interanual. Por su parte, los volúmenes colocados crecieron 40% en la misma comparación”, señala Uruguay XXI.

China se mantuvo como el principal comprador de carne, con el 59% de las exportaciones de febrero, en donde estas se expandieron 115% con respecto al mismo mes de 2021.



Mientras tanto, “las ventas a la Unión Europea también crecieron sustancialmente en este período”, agrega el informe.



En cuanto a los destinos de exportación a nivel general, China se ubicó como el principal mercado en febrero, con el 31% del total exportado. Al gigante asiático le siguió Brasil con el 17% del total, la Unión Europea, Estados Unidos y Argentina.

¿Soja récord?

Por otro lado, Uruguay XXI destacó que “en un contexto de suba en el precio internacional de la soja, la producción uruguaya de la oleaginosa se incrementaría 50% en 2022, lo que significa que, si el precio se sostiene en un nivel similar al actual (US$ 550 / US$ 600 por tonelada), las exportaciones de soja alcanzaran cifras récord similares a las de 2014”.



En tanto, señala que el incremento esperado en la producción de soja se explica por un aumento de 15% en el área sembrada y por expectativas de rendimiento promedio mayores a 2,4 toneladas por hectárea. Asimismo, afirma que esto “permitiría alcanzar una producción cercana a los tres millones de toneladas en 2022”.



“Con una producción cercana a los tres millones de toneladas y un valor que en promedio se ubicaría entre los US$ 550 / US$ 600, la tonelada, se espera que Uruguay supere los US$ 1.600 millones de exportaciones de soja en 2022, un incremento por encima del 80% frente a 2021, año afectado por la falta de lluvias”, proyectó Uruguay XXI.