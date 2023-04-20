Expectativas de inflación aumentaron a 6,85%, según encuesta del BCU

Las expectativas de inflación de los analistas económicos aumentaron en un horizonte de 24 meses, según lo reflejó la Encuesta de Expectativas de Inflación correspondiente al mes de abril, elaborada y publicada ayer por el Banco Central del Uruguay (BCU). En dicha encuesta, los economistas, consultoras, bancos y AFAP prevén en mediana -se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro- que los precios tendrán una suba de 7,27% de enero a diciembre de 2023. La proyección para ese período empeoró en comparación con la previsión que los agentes económicos habían realizado en la última edición de la encuesta en marzo. En ese mes, la proyección indicaba que la inflación se ubicaría en 7,20%.

Para 2024, los agentes económicos estimaron en mediana que la inflación será de 6,95%. Para este horizonte temporal, las respuestas oscilaron entre un mínimo de 6,20%, un máximo de 8,60% y un promedio de 6,98%. Esta proyección mejoró si se compara con la que los agentes habían hecho en marzo, cuando estimaron una inflación de 6,88%.

De cara a marzo de 2025, es decir a 24 meses, las proyecciones de inflación de los economistas, consultoras, bancos y AFAP consultados por el BCU, señalaron un descenso, en mediana, de 6,85%. En este caso, las respuestas oscilaron entre un mínimo de 5,90%, un máximo de 8,40% y un promedio de 6,85%.

El BCU publicó también la Encuesta de Expectativas Económicas, a través de la cual los agentes económicos realizaron sus proyecciones en torno a qué esperan que ocurra con el Producto Interno Bruto (PIB) y con el tipo de cambio.

En este sentido, para 2023 los economistas, consultoras, bancos y AFAP previeron en mediana que la economía uruguaya crecerá 1,50%. Las respuestas oscilaron entre un mínimo de 0,5%, un máximo de 2,4% y un promedio de 1,53%.

Esta proyección implicó una caída en comparación con la estimación realizada en marzo, cuando habían previsto un crecimiento del PIB de 1,8%. Para este horizonte temporal, las respuestas oscilaron entre un mínimo de 0,50%, un máximo de 2,50% y un promedio de 1,68%. Para 2024, los agentes económicos previeron que el PIB tendrá una expansión de 2,56% en mediana.

En este caso, la proyección no registró una gran variacion en comparación con la encuesta anterior, ya que en marzo se ubicaba en un 2,50%.Para este horizonte temporal de abril, las respuestas oscilaron entre un mínimo de 1,50%, un máximo de 4,50% y un promedio de 2,56%, según la encuesta del BCU.

En relación a qué pasará con el tipo de cambio, las estimaciones de los agentes económicos para diciembre de 2023, reflejaron que el dólar estará a $ 41,30 en mediana.

En tanto, para los próximos seis meses (es decir, a septiembre de 2023), los agentes proyectaron, en mediana, que el dólar estará en $ 40,4, mientras que las respuestas oscilaron entre un mínimo de $ 39,5 y un máximo de $ 42. Por otro lado, el BCU indicó que las proyecciones para el cierre del año 2024 reflejaron que los agentes esperan en mediana que el dólar esté en $ 43,67. En este caso, las respuestas oscilaron entre un mínimo de $ 39 y un máximo de $ 46,2.