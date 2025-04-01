Endeudamiento neto del país aumentó 0,74% en el año 2024, según datos publicados por el Banco Central

Redacción de El País

La deuda neta del sector público (definido como la deuda bruta menos los activos de reserva) alcanzó a US$ 32.057 millones al cierre de 2024, según información publicada ayer por el Banco Central (BCU). Como consecuencia, el endeudamiento neto del sector público representa un 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

En monto, la deuda neta del sector público global creció 0,59% respecto a fin de setiembre pasado. En tanto, frente al cierre de 2023 el aumento fue de 0,74%.

Según se observa en el informe publicado por el BCU, la suba de la deuda neta en el último trimestre del año se dio por un incremento de la deuda bruta que más que superó el aumento de los activos netos.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli

Por su parte, la deuda bruta ascendió a US$ 54.613 millones a fin de 2024, lo que representa una disminución respecto al cierre de setiembre de 2,5%, mientras que al compararla con fin de 2023, subió 2,2%. La deuda bruta a fines de 2024 representa un 67% del PIB y a fines del año anterior representaba un 66% del PIB.

En tanto, los activos de reserva del sector público global, totalizaron US$ 22.556 millones a fines de 2024, lo que representa una suba respecto al cierre de setiembre de 6,6%. Frente a fin de 2023 el aumento fue de 4,4%.

Al analizar la deuda bruta por moneda en el cierre del año se dio una disminución respecto a fin de setiembre de la deuda nominada en pesos (-4,5%), dólares (-0,8%) y euros (-10,4%). En tanto, si se compara con el cierre de 2023 la deuda bruta nominada en dólares subió 3,2%, mientras que la deuda en pesos bajó 1,2% y la deuda en euros retrocedió 21%.

Sede del Banco Central de Argentina. Foto: EFE

Si se evalúa la deuda teniendo en cuenta la residencia, el endeudamiento bruto cayó 2,6% para no residentes y 2,4% con los residentes en comparación con el cierre de setiembre. Al comparar con fines de 2023 la deuda bruta nominada con no residentes bajó 1,2% y con los residentes subió 3,2%.