El indicador que volvió a los niveles pre-pandemia, pero todavía afecta a 43.000 personas

SEGURO DE PARO

Las cifras reflejaron que en el mes de julio, hubo 2.316 personas menos en seguro de paro en comparación con el mes anterior.

En el mes de julio, hubo unas 43.367 personas en seguro de paro, lo que significó la cifra más baja desde la irrupción de la pandemia del covid-19 en Uruguay, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Las cifras reflejaron que en el mes de julio, hubo 2.316 personas menos en seguro de paro en comparación con el mes anterior.

Al analizar las cifras de acuerdo a las diferentes modalidades del subsidio por desempleo, se constató que el 80,8% de los trabajadores estuvieron en seguro de paro total, lo que significó unas 35.035 personas, mientras que el 19,2% restante (unas 8.332 personas), permaneció en seguro de paro parcial.

De acuerdo con los datos divulgados por el MTSS, la caída en el número de trabajadores en seguro de paro se dio tanto en el seguro de paro total, el cual pasó de 36.278 a 35.035 personas, es decir 1.243 trabajadores menos; como así también en el seguro de paro parcial, el cual bajó de 9.405 a 8.332 trabajadores, es decir 1.073 menos.

“Los datos de este mes representan una reducción significativa con respecto al número de trabajadores promedio en el seguro de paro registrados durante el año 2019 (47.500), alrededor de 4.000 trabajadores menos”, indicó el informe del MTSS.

Si solo se analizan los trabajadores que están en seguro de paro total -dado que la modalidad parcial no existía y, además, son trabajadores que están en actividad-, “la cifra es bastante menor al promedio de trabajadores en seguro de paro total del período 2014-2018 (37.101 contra 35.035). A su vez, la cantidad de trabajadores que salieron del seguro de paro en julio de 2022 fue de 11.242, una cifra mayor a la registrada en junio (10.409) y bastante superior a los que salieron del seguro de paro en mayo (7.560)”, indicó el MTSS.

Por otra parte, 7.055 (62,7%) trabajadores salieron por reincorporación y 4.187 (37,3%) lo hicieron por despido.

