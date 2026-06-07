El futuro del stretch: Under Armour presenta HeatGear Elite con tecnología Neolast

En 1996, Under Armour demostró que una sola camiseta podía cambiar el juego para siempre. Y es que en aquél entonces, creó una tecnología original de compresión y stretch que absorbía el sudor más rápido que cualquier otra prenda del mercado, manteniendo a los atletas frescos, secos y ligeros.

Desde entonces, Under Armour ha seguido transformando el deporte a través de equipamiento innovador de alto rendimiento. Treinta años después, la marca honra ese legado de innovación mientras da paso al futuro del stretch. A partir de 2026, Under Armour lanzará HeatGear Elite con tecnología Neolast, una alternativa de alto desempeño al elastano, que ya está disponible en tiendas y en la web underarmour.uy

Textil de alto rendimiento

HeatGear Elite con tecnología Neolast de Under Armour Foto: Under Armour

Con HeatGear Elite, Under Armour reinventa su icónica camiseta de compresión original. Las fibras Neolsat ofrecen mayor elasticidad y una superior retención de forma, brindando a los atletas total libertad de movimiento y una durabilidad mayor para cualquier tipo de entrenamiento.

Anunciada por primera vez en enero de 2024, Neolast busca resolver desafíos clave de sostenibilidad asociados al elastano (comúnmente conocido como spandex), incluyendo la reciclabilidad y el uso de solventes. Además, las fibras Neolast ofrecen el stretch, la durabilidad, la comodidad y la capacidad de absorción de humedad que se esperan de los textiles de alto rendimiento.

Gracias a sus mejoras tanto en desempeño como en sostenibilidad, este material ligero, flexible, transpirable y de secado rápido ayuda a los atletas no solo a rendir mejor, sino también a sentirse mejor con lo que usan.

Tecnología revolucionaria

HeatGear Elite con tecnología Neolast Foto: Under Armour



“HeatGear es una de las prendas deportivas más icónicas jamás creadas. Con ella buscamos elevar algo que ya era extraordinario mediante la incorporación de la revolucionaria tecnología Neolast, ofreciendo mejor desempeño, mejor calidad y un menor impacto para el planeta”, expresó Brooke Watt, vicepresidenta de Producto de Under Armour.

También agregó: “HeatGear Elite incorpora, a su vez, líneas de diseño audaces y disruptivas que honran nuestro legado mientras aportan una expresión fresca y juvenil a nuestro equipamiento de rendimiento. Estamos orgullosos de haber desarrollado la primera prenda de compresión con esta innovación y estamos emocionados de llevar más prendas de alto desempeño que utilicen el futuro del stretch a atletas de todo el mundo”.

Por su parte, Kyle Blakely, senior vicepresidente de Innovación, Desarrollo y Testing recalcó que "el legado de innovación nos inspira a perseguir constantemente equipamiento de mejor desempeño que también sea mejor para los atletas y para el planeta. Parte de la belleza de esta innovación en materiales es el valor que hemos podido generar eliminando elementos innecesarios” y concluyó: “Esto es solo el comienzo del potencial de Neolast. Esperamos incorporar esta revolucionaria fibra de rendimiento en nuevas líneas de producto mientras continuamos escalándola y evolucionando el panorama de toda la industria”.

Under Armour mantiene su compromiso de utilizar su capacidad de innovación en materiales para apoyar la transición de la industria de apparel, calzado y accesorios hacia una economía circular. La innovación de fibra Neolast respaldará los esfuerzos de la marca para reducir el uso de spandex en sus productos.