El dólar revierte la tendencia alcista y baja en lo que va del año

El tipo de cambio cayó ayer en el mercado local, por segunda jornada consecutiva, y alcanzó su menor nivel en 20 días.

El movimiento de la moneda estadounidense en Uruguay acompañó lo sucedido con el euro, aunque la baja también tuvo su origen en que ayer fue jornada de vencimientos de impuestos, lo que puede haber impulsado a las empresas a vender dólares para pagarlos.

El dólar interbancario fondo cayó ayer 0,64% y se promedió a $ 24,224, su nivel más bajo desde el 7 de enero. De esta forma, por primera vez desde que comenzó el 2015, el precio de la divisa estadounidense tiene un retroceso respecto al cierre del año pasado de 0,45%.

Por su parte, el Banco República, bajó 15 centésimos la cotización al público hasta $ 23,95 a la compra y $ 24,50 a la venta.

El tipo de cambio en nuestro país ha venido mostrando una mayor correlación con el euro que con la divisa en Brasil, de acuerdo a operadores cambiarios consultados por El País. En este sentido, el movimiento del tipo de cambio en el mercado local, explicaron, puede haber acompañado a la caída del dólar en el mercado europeo.

Agregaron que la presión vendedora se sintió desde el inicio de la jornada, y respondió también, a la necesidad de pesos de empresas para cumplir con los vencimientos de la Dirección General de Impositiva.

La operativa a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores fue de US$ 25,7 millones.

Pese a que, según explicaron, en los últimos días la moneda ha mostrado menos correlación con el comportamiento de la divisa estadounidense en Brasil, donde la cotización cayó ayer 0,77%. Para hoy se esperan los anuncios de la reunión de la Reserva Federal, y el efecto que estos tendrán en los mercados.

Emisión.

En tanto, ayer el Ministerio de Economía emitió una Nota del Tesoro a 10 años de plazo en Unidades Indexadas (UI) por 120 millones de UI (US$ 14,6 millones) a una tasa de rendimiento de 4,28%. Recibió una demanda de 219 millones de UI (US$ 26,7 millones) y adjudicó 128 millones de UI (US$ 15,6 millones). Es la primera vez desde julio del año pasado que coloca todo lo licitado.

dólares

MEF emitió deuda en ui