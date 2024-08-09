El dólar operó a la baja por tercer día consecutivo en el mercado uruguayo

Redacción El País

Desde el martes el dólar viene cayendo. En la jornada de ayer bajó -0,27% y cotizó a un valor promedio de $ 40,296, apenas por arriba de la cotización del último día de julio. La divisa osciló entre $ 40,250 y $ 40,350 y cerró en el menor valor. La cotización de cierre cayó -0,49% respecto al previo.

En lo que va de agosto el dólar sube 0,055%, y durante 2024 aumenta 3,27%.

A través de las pantallas de Bevsa, se hicieron 53 transacciones, operándose US$ 32,5 millones.

Al público, en las pizarras del BROU, el dólar disminuyó 20 centésimos tanto a la compra como a la venta, y cerró en $ 39,05 y $ 41,45 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sube 0,14% y cerró en 5,6172 reales. En el mes baja -0,79% y en el año sube 16,03%.

En Argentina, el dólar oficial aumenta 0,05% y cierra en 937,58 pesos argentinos. En lo que va de agosto sube 0,52% y en el año 15,97%. El dólar blue cotizó en 1.375 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país bajó tres unidades (-3,4%) y cerró en 84 puntos básicos. Esta situación se da al mismo tiempo que una cotización mixta de los bonos uruguayos y a la baja de los treasuries (bonos ame-ricanos). En lo que va del mes el riesgo país baja una unidad (-1,2%) y en 2024, 14 puntos básicos (20,0%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue de 8,49%, dentro del valor objetivo fijado por el BCU (8,50%).